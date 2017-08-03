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Чиновники Смольного хотят выиграть на своем переезде в «Невскую ратушу» 7 млрд рублей

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© Фото: nordfox.ru

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Эксперты рынка недвижимости настроены не столь оптимистично.

Смольный планирует продать или сдать в аренду площади, которые освободятся после переезда нескольких комитетов в комплекс «Невская ратуша». Чиновники планируют выручить за все освободившиеся объекты 6-7 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Фонда имущества Петербурга Дениса Мартюшева,

Первыми на торги будут выставлены здания на Вознесенском проспекте и в переулке Антоненко. Их планируется продать в четвертом квартале 2017 года.

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Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что конкретных сроков переезда в Смольном не называют. При этом сообщалось, что переедут 15 комитетов и три казенных учреждения администрации.

Эксперты рынка недвижимости оценивают освобождающиеся здания значительно ниже той планки, на которую ориентируются чиновники Смольного. К примеру, аналитики Colliers International и Rusland полагают, что совокупная стоимость всех зданий не превышает 4,5 млрд рублей.

«Невская ратуша» - проект правительства Санкт-Петербурга, основная идея которого заключается в том, чтобы консолидировать на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества города. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать не только рабочим местом для тысяч человек, но и новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить в административно-деловой комплекс «Невская ратуша». 

Проект был начат еще при губернаторстве Валентины Матвиенко. Территория бывшего трамвайного парка № 4 между Новгородской улицей, Дегтярным переулком и улицей Моисеенко в шесть га была передана специально учрежденному ЗАО «М» в 2006 году. Изначально стройку планировалось завершить в конце 2010 года. Ее курировал сын губернатора Сергей Матвиенко, на тот момент, возглавлявший «ВТБ-Капитал». Нынешние сроки завершения инвестпроекта - 2018 год. Всего должно быть построено восемь бизнес-центров, гостиница и здание администрации общей площадью 366 тыс кв. метров.

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