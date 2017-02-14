Захарова и Пушков прокомментировали "конфликт России с Лимпопо"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запись телефонного разговора пранкеров с членом конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс о вмешательстве России во внутренние дела Лимпопо.

"Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал запись разговора пранкеров с Уотерс.

"На месте М. Уотерс, болеющей за Лим-по-по, мог оказаться Буш (Джордж Буш), путавший Австрию и Австралию, — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter. — Или Пэйлин (Сара Пэйлин), путавшая Ирак и Иран. Традиция такая".

Накануне в сети появилась запись разговора российских пранкеров, которые якобы позвонили Максин Уотерс и представились украинским премьером Владимиром Гройсманом, который высказался о возможности новых санкций против России из-за ее вмешательства во внутреннюю политику Лимпопо.

Пранкеры также сообщили конгрессмену, что "российская армия оккупировала Донецк и Львов". В ответ на это Уотерс просила уточнить названия городов.

Ранее Уотерс заявила, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".