Советник президента США по нацбезопасности Флинн покинул свой пост

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает телеканал Fox News.

Отставка произошла на фоне скандала из-за телефонного разговора Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что советник Трампа в конце декабря 2016 года по телефону обсудил с Кисляком санкции США против РФ и якобы намекнул на возможность их отмены при новой администрации.

Действующим президентом США на тот момент был Барака Обама. При этом Флинн отрицал, что обсуждал санкции, и в Белом доме заявляли, что Трамп "полностью доверяет" своему советнику.

Однако сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед Флинна с Кисляком.

Флинн признал, что предоставил администрации США не всю информацию о своих переговорах с дипломатом.

Президент США уже принял отставку советника по национальной безопасности. Место Флинна займет генерал Джозеф Келлог.