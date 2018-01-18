Штаб Путина в Петербурге возглавят ректор Горного университета и студентка СПбГУ

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко станет сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина в Петербурге, пишет издание «Форпост Северо-Запад», которое связывают с главой вуза.

Другими сопредседателями штаба называют 18-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анну Шуранову и 75-летнего руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василия Волобуева.

Литвиненко уже руководил избирательным штабом Путина в Петербурге: в 2000, 2004 и 2012 годах. Каждый этот год Путин побеждал на президентских выборах. В 2003 году ректор Горного университета возглавлял штаб Валентины Матвиенко, которая тогда стала губернатором Петербурга.

Ранее стали известны доверенные лица Путина в Петербурге. Среди них – певица Зара, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор ИТМО Владимир Васильев, экс-директор гимназии №56 Майя Пильдес и другие. Выборы президента пройдут 18 марта.

В интернете уже зарегистрированы доменные адреса «putin2024.ru», «putin2030.ru», «putin2036». Как выяснил «Санкт-Петербург.ру», заняты домены для предвыборных сайтов и других потенциальных кандидатов – например, Дмитрия Медведева. Адрес «medvedev2018» был занят еще в 2008 году, а сейчас продается. Медведев в этом год на выборах не баллотируется.