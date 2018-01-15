Певица Зара стала доверенным лицом Путина на выборах президента

Заслуженная артистка России, певица Зара (Зарифа Мгоян) стала доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге, сообщает телеканал «78».

По словам певицы, для нее стало полной неожиданностью, что глава государства назначит ее своим доверенным лицом в предвыборной кампании. Артистка рассказала, что благодарна Путину за то, что он защищает Россию и Сирию от международного терроризма. Зара считает, что действующий президент помог подняться России из разрухи и уныния.

«Наша страна является одной из преуспевающих. И, конечно, еще много не сделано и еще многое предстоит. И, действительно, есть достойные кандидаты, но более достойного, чем Владимир Владимирович, я не вижу», – сказала Зара.

Всего доверенными лицами Путина на выборах президента стали более десятка петербуржцев. Среди них, кроме Зары, – директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор ИТМО Владимир Васильев, экс-директор гимназии №56 Майя Пильдес и другие. Выборы президента состоятся 18 марта.