Putin2030, Медведев2024 и Шойгу2024: в сети зарегистрированы адреса сайтов для будущих предвыборных кампаний

В интернете уже зарегистрированы доменные адреса «putin2024.ru», «putin2030.ru», «putin2036». Об этом написал Михаил Ходорковский в своем Twitter, ссылаясь на сервис проверки доменов Whois.

По данным сервиса Whois, домен «putin2024.ru» был зарегистрирован 13 января 2012 года частным лицом. Действующий адрес сайта для проведения предвыборной кампании Владимира Путина «putin2018.ru» и вовсе был зарегистрирован 26 июля 2010 года. Домены, которые могут использоваться для предвыборных кампаний действующего президента РФ в 2030 и 2036 годах, были заняты 14 февраля 2017 и 9 января 2018 года.

Если Владимир Путин выиграет ближайшие выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года, – а выборы президента России ни разу не проигрывал действующий глава государства, переизбирающийся на новый срок, – то будет управлять страной второй срок. Это значит повторно сможет баллотироваться лишь на выборах в 2030 году. Согласно Конституции РФ, президент избирается на шестилетний срок и может руководить страной не более двух сроков подряд. Тем не менее сайт «putin2024.ru» уже работает. Зайти на него можно только введя логин и пароль. По данным Whois, ip-адрес сайта принадлежит компании «ISP System», которая находится в Иркутске. Специалисты компании сообщили «Санкт-Петербург.ру», что доменом «putin2024.ru» пользуется компания-партнер АО «Первый». Однако в АО «Первый» изданию заявили, что не располагают информацией о владельце сайта, и предположили, что его уже перепродали.

«Санкт-Петербург.ру» проверил возможные домены для предвыборных сайтов других потенциальных кандидатов. Адрес сайта «medvedev2018.ru» был занят еще 6 ноября 2008 года, а сейчас продается по цене 535 тыс. рублей, несмотря на то, что Дмитрий Медведев не выдвинул свою кандидатуру на ближайшие выборы. Владельцем домена «medvedev2024.ru» является петербуржец Денис Гиряев. Ему же принадлежит «volodin2024.ru». Цену интернет-адресов Гиряев не указал, но написал: «У меня нет задачи продать данные домены во что бы то ни стало. Они мне не мешают и могут оставаться в моей собственности сколь угодно долго. А потому я не назначаю конкретных стоимостей. Я готов передать вам любой из этих доменов только в случае, если ваше предложение будет столь привлекательным, что отказаться не будет сил».

Также в сети обнаружились занятые адреса «Медведев2024.рф» и «Шойгу2024.рф», которые были зарегистрированы 24 марта 2017 года с разницей в пять секунд. В тот же день был зарегистрирован домен «navalny2024.ru». При переходе по этим адресам открываются страницы, брэндированые АО «Региональный сетевой информационный центр». Компания значится лишь регистратором данных адресов, а владельцем «частное лицо».Характеризуя адрес «medvedev2018.ru», Гиряев поясняет: «Такой домен будет удобно использовать для организации работы над каким-то значимым событием, связанным с человеком с фамилией Медведев. Например, это может быть юбилей, свадьба, вступление в важную должность, повторное вступление в важную должность».

«Я думаю, что «Медведев2024.рф» и другие домены купили лица, никак не связанные с этими политиками. Таких людей называют «киберсквоттеры», то есть те, кто регистрирует домены, связанные с торговой маркой, а фамилии известных политиков, на мой взгляд, вполне сопоставимы с брэндом. На 100% уверен, что это частники. Что касается их перепродажи, то вряд ли им удастся это сделать, а даже если получится, то за небольшие деньги. Знаю, что в свое время адресами «medvev2008.ru» и «putin2018.ru» владел один и тот же человек. Ему удалось продать их под предвыборные сайты Медведева и Путина, но меньше чем за 500 тыс. рублей», – поделился мнением с «Санкт-Петербург.ру» эксперт по доменным именам Павел Гросс.

На 17 января 2017 года зарегистрированы два кандидата в президенты России: Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР. Кроме того, свои кандидатуры выдвинули и собирают подписи следующие политики: действующий президент Владимир Путин как самовыдвиженец, Григорий Явлинский от партии Яблоко, Борис Титов от «Партии Роста», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и другие.