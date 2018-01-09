Вандалы испортили стену у штаба Собчак в Петербурге

На стенах предвыборного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак вандалы оставили оскорбительные надписи. Снимками разукрашенных стен поделились в соцсетях сотрудники штаба.
«Пришел утром в наш штаб на Рылеева, 10, а тут высокий уровень политической дискуссии», – сообщил глава штаба Николай Артеменко, приложив фото.
Надпись оперативно закрасили, добавила в комментариях к записи сотрудник штаба Наталья Грязневич. Артеменко следом выложил снимок с уже чистой стеной.
ЦИК зарегистрировал Собчак в качестве кандидата в президенты России 26 декабря. Выборы главы государства состоятся 18 марта.