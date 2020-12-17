Впервые биткоин достиг рекордной отметки в 23 тысячи долларов

В четверг, 17 декабря, стало известно, что стоимость самой популярной криптовалюты на торговой бирже в третий раз достигла исторического рекорда. Биткоин подорожал на 19%, а его цена поднялась выше 23 тысяч долларов.

Портал CoinMarketCup, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, привел данные о том, что биткоин в 12:12 по московскому времени подорожал на 19,42%. В итоге цена криптовалюты на бирже составила 23 тысячи 159 долларов. К примеру, на бирже Binance биткоин вырос на 19,05% — до 23 тысяч 200 долларов.

Популярная криптовалюта занимает около 65,6% всего глобального рынка цифровых валют.