Биткоин стал рекордно дорогим

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд. На 27 декабря он стоил в моменте (10:44 мск) 27 тыс. долларов, показали днные Coindesk.
Рекорды были установлены и 26 декабря, когда стоимость впервые превысила 26 тыс. долларов.
До этого рубеж в 24 тыс. был преодоле 20 декабря.
Рост цены обусловлен рискованными сделками, позитивные новости о вакцине от коронавируса, считают аналитики.
Как писал РБК, альтернативные криптовалюты 25 декабря также росли. В частности, цена Ethereum выросла на 9%, токена XRP — на 43%, Litecoin — на 19%.