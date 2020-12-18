Курс евро снова взлетел выше 90 рублей

Стоимость европейской валюты возросла в ходе торгов 18 декабря. По данным Московской биржи, в настоящий момент евро стоит 90,07 рублей.

Последний раз стоимость валюты достигала такого уровня 7 декабря.

Сообщается, что стоимость доллара также поднялась: он стоит 73,53 рубля. Однако в ходе торгов два дня назад стоимость валюты достигала практически такого же уровня.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стал дешевле на 0,19% за баррель, стоимость нефти сорта WTI также понизилась, теперь она составляет 48,5 рублей.

Напомним, раннее сообщалась, что биткоин побил исторический рекорд по стоимости. Впервые в истории стоимость криптовалюты составила свыше 32 000 долларов.