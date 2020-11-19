Читатели жалуются на невозможность в "Райфайзен" банке переводить деньги быстрыми платежами

Стало известно, что в "Райфайзен" банке система быстрых платежей не функционирует, пользователи банка жалуются, что сотрудники бездействуют и не обращают внимания на проблему. Так как система быстрых платежей - одна из самых популярных для перевода денег, то проблема действительно затронула многих клиентов банка.

Специалисты банка, а именно служба технической поддержки бездействует. Однако, один из клиентов данного банка добился ответа от службы поддержки и получил, к своему удивлению, довольно безграмотный ответ. Специалист из службы технической поддержки не позаботился о правилах русского языка и даже разделил одно слово на два: "по ка". А также вместо предлога "с" поставил, по неизвестной причине, предлог "в". Остаётся надежда, что это всего лишь опечатка, а не безграмотность сотрудников.