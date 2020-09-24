Более 50 тыс семей в Петербурге получат субсидии на оплату коммуналки

В Санкт-Петербурге субсидии на оплату коммунальных услуг автоматически продлили для 52 тысяч семей.

Напомним, на фоне пандемии, вызванной коронавирусом, был введен беззаявительный порядок сроком с 1 апреля по 1 октября. В апрелю поддержку получили 6 184 семей в дистанционном формате, а в мае еще больше семей - 13 453. Летом каждый месяц субсидии продлили 11 118, 7555 и 7666 семьям соответственно.

Известно, что в 2020 году в Петербурге субсидии получат 72 тысячи семей. При этом размер одной выплаты около 1 900 рублей. В общей сложности на реализацию данном проекта было выделено более миллиарда бюджетных средств.