Материнский капитал можно будет тратить на ремонт жилья

В России планируется предоставление возможности использования маткапитала в целях ремонта жилья.

Общероссийский народный фронт возможно обратится с данным предложением в правительство.

По словам руководителя приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена общественной палаты Юлии Зимовой, на данный момент материнский капитал может быть потрачен на ипотеку, однако, не все граждане испытывают необходимость в новой квартире.

Данное предложение может быть в скором времени поддержано комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Ранее сообщалось о возможном увеличении маткапитала в Российской Федерации, за первого ребенка сумма может составлять 483 тыс. 882 рубля.