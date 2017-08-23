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Серферы из Петербурга борются за приз Экстремального Марафона Rip Curl

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13 смельчаков из Петербурга уже вступили в битву за серфинг в Австралии, Португалии и на Бали.

Август — экватор главного события в мире любительского экстрима в России и СНГ: летнего Экстремального Марафона Rip Curl.

Экстрим Марафон организован при поддержке австралийского бренда Rip Curl и команды энтузиастов из агентства Shogo. Это уникальный онлайн-проект, в котором отчаянные парни и девушки демонстрируют свои экстремальные возможности и записывают это на видео.

«Наша цель как организаторов и носителей экстремальной культуры — мотивировать участников найти в себе такие таланты, силы и возможности, о которых они даже не подозревали, выйти за рамки и доказать себе, что они способны на все. Марафон проводим уже в третий раз, и результаты впечатляющие: четыре страны (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан), 300 участников, 5 000 000+ просмотров роликов, 350 000 уникальных посещений промосайта и 1500+ экстремальных видеороликов от участников», - рассказывает менеджер проекта Мария Романова.

В этом году в Экстрим Марафоне участвуют 13 экстремалов из Петербурга, и самое время поддержать ребят — проголосуйте за лучшие видео и дайте им шанс выиграть серфинг в Австралии, Португалии или на Бали. 

А с 25 по 27 августа с Экстрим Марафоном Rip Curl можно познакомиться лично — он выступает в качестве официального партнера чемпионата России по серфингу и спортивно-музыкального фестиваля Locals Only в Петербурге на пляже Ласковый. 

Ловите волну и присоединяйтесь к проекту, подробнее — на сайте организаторов

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