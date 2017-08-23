Август — экватор главного события в мире любительского экстрима в России и СНГ: летнего Экстремального Марафона Rip Curl.
Экстрим Марафон организован при поддержке австралийского бренда Rip Curl и команды энтузиастов из агентства Shogo. Это уникальный онлайн-проект, в котором отчаянные парни и девушки демонстрируют свои экстремальные возможности и записывают это на видео.
«Наша цель как организаторов и носителей экстремальной культуры — мотивировать участников найти в себе такие таланты, силы и возможности, о которых они даже не подозревали, выйти за рамки и доказать себе, что они способны на все. Марафон проводим уже в третий раз, и результаты впечатляющие: четыре страны (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан), 300 участников, 5 000 000+ просмотров роликов, 350 000 уникальных посещений промосайта и 1500+ экстремальных видеороликов от участников», - рассказывает менеджер проекта Мария Романова.
В этом году в Экстрим Марафоне участвуют 13 экстремалов из Петербурга, и самое время поддержать ребят — проголосуйте за лучшие видео и дайте им шанс выиграть серфинг в Австралии, Португалии или на Бали.
А с 25 по 27 августа с Экстрим Марафоном Rip Curl можно познакомиться лично — он выступает в качестве официального партнера чемпионата России по серфингу и спортивно-музыкального фестиваля Locals Only в Петербурге на пляже Ласковый.
Ловите волну и присоединяйтесь к проекту, подробнее — на сайте организаторов.
Серферы из Петербурга борются за приз Экстремального Марафона Rip Curl
Темы дня
- Суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест
- Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой
- Никита Михалков ушел из попечительского совета Фонда кино
- Россиянам предлагают получать визы США в других странах
- Россияне хранят в оффшорах активы на сумму 60 трлн рублей
13 смельчаков из Петербурга уже вступили в битву за серфинг в Австралии, Португалии и на Бали.
Август — экватор главного события в мире любительского экстрима в России и СНГ: летнего Экстремального Марафона Rip Curl.
Все новости рубрики
- Сделать спорт проще: пять полезных мобильных приложенийКак построить маршрут пробежки, какую музыку при этом слушать, чем питаться для более эффективных тренировок - это и многое другое в вашем телефоне!
- Петербуржцев приглашают сделать прививку от гриппа около метроПервые передвижные пункты вакцинации откроются около станций «Чкаловская» и «Горьковская».
- Победитель самого длинного марафона в мире Васу: Это не только мое достижение, это командная работаЖитель Петербурга Николай Дужий, более известный в беговом мире под именем Васу, стал победителем самого длинного марафона в мире – забега на 3100 миль «Самопревосхождение», который проходит в Квинсе, Нью-Йорк. Это уже шестой финиш Николая и вторая его победа.
- Соло в летнюю ночь: как пловец Гордей Рябошлык попытался проплыть от Кронштадта до Питера и обратноПока мы спали ночью, пловец Гордей Рябошлык преодолевал суровые волны Финского залива. Вы только вдумайтесь: плыть 50 км в воде, температура которой не превышает +16 градусов. И это в такую погоду!
- Житель Петербурга Васу Дужий одержал победу в самом длинном пробеге мираВасу Николай Дужий пришел первым в забеге на 5000 километров «Самопревосхождение».
- 23 августа 2017, 19:02
- В Ботаническом саду Петербурга 27 августа пройдет Фестиваль цветовПо фестивальным билетам можно будет посетить сразу несколько площадок.
- 23 августа 2017, 18:52
- Матч на «Зенит-арене» 24 августа ограничит движение на Крестовском островеСине-бело-голубые сыграют с голландским «Утрехтом».
|
следующая
- Пять стадионов Петербурга, где можно бесплатно заняться бегомДля бегунов-любителей в Северной столице есть несколько мест с разметкой и специальным покрытием. Есть здесь даже удобства, вроде душа и туалета. «Санкт-Петербург.ру» раскрывает секрет, где найти такие площадки.
- Бег при астме: мифы и фактыМожно ли заниматься бегом при астме? «Санкт-Петербург.ру» ответит на этот вопрос.
- Где, как и куда бежать в августе «Санкт-Петербург.ру» расскажет о главных забегах страны последнего месяца лета.
- К Чемпионату мира по футболу в Петербурге откроют вытрезвителиВ 11 городах России, в которых пройдут матчи Чемпионата мира-2018 по футболу, планируется открыть вытрезвители для приема пьяных болельщиков.
- В Петербурге приостановлены съемки фильма Серебренникова о ЦоеРежиссер помещен под домашний арест до 19 октября.
- Эмилиано Ригони официально перешел в «Зенит»Сине-бело-голубые купили 24-летнего полузащитника у аргентинского «Индепендьенте».
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в августе
Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.
Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы
Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.
Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга
«Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.
Как это сделанонаписать письмо
Царская одежда: как производят меховые изделия
«Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.
Проверено на себе
«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.
Гид по Петербургу
Пять знаменитых дворов-колодцев
Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.