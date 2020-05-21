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«Эфко» организует онлайн-забег 6-7 июня

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Крупнейшая агропромышленная компания России и Евразийского союза при поддержке платформы S10.run проведёт онлайн-полумарафон. Регистрация на забег – бесплатная.

«Эфко» организует 6-7 июня уникальный полумарафон. Компания проведёт онлайн-забег на 21,1 км, в котором может принять участие любой желающий – бегите из любой точки планеты, где разрешено бегать. Регистрация на забег – бесплатная.

Что нужно сделать заранее? Первое – зарегистрироваться на платформе S10.run. Второе – настроить смартфон или спортивные часы на передачу данных на сервис Strava. Третье – на главной странице подтвердить участие в текущем забеге. Важно успеть всё это до открытия стартового окна.

Старт онлайн-пробега – 6 июня в 00:00, закрытие – 7 июня в 23:59 по московскому времени. Дистанция – 21,1 км. Стартовый и финишный протоколы формируются автоматически, вам нужно только выбрать удобное время и место для старта. Самому вносить данные никуда не надо.

Победителей среди мужчин и женщин ждёт почёт и уважение бегового сообщества, а также новые кроссовки. За второе и третье место приготовлены сертификаты на спортивную экипировку.

Онлайн-забег от «Эфко» пройдёт в рамках серии Underground Challenge. За каждый забег присуждаются очки. По итогу серии будет составлен отдельный рейтинг. Главный вклад в рейтинг вносит прогресс, относительно предыдущих гонок.

Подробные правила пробега и регистрация по ссылке https://s10.run/efko Это поможет избежать каких-либо ошибок с регистрацией и участием.

Самое главное: пока действуют ограничения из-за пандемии, необходимо соблюдать локальные и федеральные законодательные акты о запрете посещения общественных мест. Не бегайте в парках и других общественных местах, если это запрещено. Не собирайтесь группами, если это запрещено.

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