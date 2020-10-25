Ученые выяснили, как томатный сок помогает здоровью

Томатный сок помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли японские ученые Токийского медицинского и стоматологического университета.

В исследовании участвовали около пяти сотен человек - 300 женщин и примерно 200 мужчин. Они употребляли сок регулярно в течение года.

В результате почти у сотни испытуемых с гипертонией снизилось кровяное давление. Также сок способствовал уменьшению уровня плохого холестерина.

Таким образом, несмотря на то, что томатный сок не входит в число самых популярных, он является одним из самых полезных, наравне с другими овощными соками, приносящими пользу другим системам организма.