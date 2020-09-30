Петербургский Роспотребнадзор вспомнил о пользе каш

Управление Роспотребнадзора по Петербургу напомнило о пользе различных каш, которые необходимо регулярно употреблять для поддержания здоровья. Памятка опубликована на сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, различные виды каш могут стать прекрасным завтраком, обедом и ужином, так как отлично сочетаются и с мясом, и с рыбой, и с овощами. Добавить можно грибы, фрукты и орехи.

Среди многих видов каш и круп особой пользой отличается овсянка. Она содержит около 12% белка, 65% углеводов, в два раза больше ценных растительных жиров, чем в гречке, а также витамины и минералы.

В ячневой крупе также в несколько раз больше клетчатки.

Рис поможет восполнить в организме недостаток сложных углеводов и качественного белка.

Гречка обладает антитоксичными свойствами, выводит из организма холестерин и ионы тяжелых металлов.

В ведомстве напомнили, чтобы сварить вкусную кашу, крупу нужно при необходимости перебрать и промыть, некоторые виды предварительно обжарить.