Петербург попал в топ-3 городов, жителям которых нужна психологическая помощь

Санкт-Петербург попал в тройку российских городов, жители которых чаще других обращаются за психологической помощью. Об этом сообщается в исследовании независимого исследовательского агентства Zoom Market.

По данным опроса, петербуржцы, как и жители Москвы и Екатеринбурга, предпочитают обращаться за профессиональной психологической помощью, а не идти со своими проблемами к родным и близким.



Из уже побывавших у психологов, 94% респондентов получали помощь платно.

Что касается волновавших россиян вопросов, то это, чаще всего, неудавшаяся личная жизнь, проблемы в семье. Также беспокоит граждан качество жизни, депрессии и тревожные состония.

Консультации требовались и родителям, которые не могли решить проблемы с детьми.