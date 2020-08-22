Три пагубные привычки: "безобидные" продукты и действия, убивающие печень

Ученые выяснили, что уничтожать печень может не только спиртное, но и другие популярные продукты питания. Эксперты рассказали изданию Focus ученых, что циррозу печени может привести неправильное употребление фруктов.

В сладких и не очень фруктах содержится большое количество фруктозы, которая способствует отложению жиров.

Также на печень очень плохо влияет малоподвижный образ жизни.

Особую угрозу могут представлять различные медикаменты. Печень участвует в расщеплении препаратов и может быть перегружена. Первым признаком чрезмерной нагрузки на печень из-за приема лекарств является усталость, потеря аппетита и боль в животе (вверху справа, где примерно находится важный орган). В случае подобных симптомов нужно обратиться к врачу.

Печень - очень важный орган, она отвечает за контроль гормонального баланса, количества в организме жиров и сахара, метаболизма белков, а также выводит токсины.