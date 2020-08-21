Любимый фрукт: Петербуржцы чаще всего покупают авокадо

В рейтинг самых популярных фруктов, которые заказывают петербуржцы летом, попали авокадо, бананы и черешня. Об этом свидетельствуют данные сервиса доставки «Самокат» за июль.

Кроме этого для доставки часто выбирали лимоны, клубнику, а также манго, голубику и яблоки.

Отметим, диетологи относят авокадо к жирной пище. Однако пользу этого продукта нельзя отрицать. К тому же в умеренных количествах многие продукты питают организм массой замечательных веществ.

Испанский диетолог Даниэль Урсуа перечислил вкусные и полезные продукты, от которых многие отказываются зря, считая, что они приведут к набору веса. По словам Урсуа, куриные яйца дают организму высококачественный белок, полезные жиры и витамины, однако употребление можно ограничить одним яйцом в день. Также в список попали авокадо, жирная рыба и молоко. Особо диетолог отметил орехи - небольшое количество на завтрак не приведет к росту веса. Включение орехов в рацион связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.