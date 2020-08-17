Ученые предрекли наступление пандемии ожирения после коронавируса

Постоянное сидение дома, мало движения, а также психологические факторы, вызванные самоизоляцией в связи с пандемией коронавируса, могут привести к новой пандемии - только связанной с лишним весом, считают датские ученые.

Введенные правительствами разных стран граничения создают психосоциальную незащищенность, в результате чего некоторые люди начинают слишком много есть. К тому же отсутствие стабильного дохода, а также безработица, которые стали следствиями коронавирусной пандемии во многих странах, ведут к тому, что люди выбирают более дешевую еду, которая зачастую бывает и более калорийной.



Удаленный режим работы лишает людей даже такой малой физической разминки, как путь на работу, ведь не все могут позволить себе тренажерный зал дома, или имеют недостаточно силы воли, чтобы делать упражнения.

Ученые призвали заранее подумать о вариантах борьбы с возможной угрозой эпидемии ожирения, ведь чрезмерная полнота влечет за собой целый спектр сопутствующих заболеваний, а также последствий для здоровья.

Отметим, что Петербург начал готовиться ко второй волне коронавируса, которая может произойти осенью. Так, школам рекомендовано в случае новой вспышки заболеваемости перевести детей на домашний режим обучения, дистанционный.