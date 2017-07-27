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Ученые создали мощный препарат для лечения бактериальных инфекций

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© Фото: mediabrest.by

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Новое лекарственное средство уничтожает бактерии, адаптировавшиеся к современным антибиотикам.

Ученые получили новый лекарственный препарат, который уничтожает бактерии, адаптировавшиеся к современным антибиотикам. Среди таких бактерий была и Yersinia pestis — возбудитель бубонной чумы. Исследование было опубликовано в журнале mBio.

Патогенные бактерии быстро привыкают к антибиотикам и вынуждают исследователей искать новые пути лечения. Одни из последних разработок ученых - антибиотики, которые подавляют действие LpxC — фермента, играющего важную роль в формировании внешней мембраны у грамотрицательных бактерий. Вследствие того, что у таких бактерий есть внешняя оболочка, они более устойчивы к антителам по сравнению с грамположительными бактериями, у которых нет внешней оболочки, передает портал gmpnews.ru.

Недавний лабораторный эксперимент, который провели исследователи из Университета Дьюка и Института Пастера в Лилле, позволил получить новый ингибитор LpxC, который может лечить бактериальные инфекции, устойчивые ко многим лекарственным средствам.

Препарат LPC-069 вылечил у мышей инфекцию, которую вызвала грамотрицательная бактерия Yersinia pestis. Эта же бактерия вызывает бубонную чуму — самую распространенную разновидность чумы. Бубонную чуму ежегодно диагностируют примерно тысяче человек.

Ингибиторы LpxC представляют собой новый класс антибиотиков, которые могут лечить множество инфекционных заболеваний, вызванных грамотрицательными микроорганизмами. Долгое время ученые не могли вычислить, в какой концентрации этот препарат безопасен для человека и в то же время эффективен.

LPC-069 не вызывал серьезных побочных эффектов у подопытных мышей при любой дозировке, в том числе и самой высокой. 15 грызунам ввели препарат спустя 18 часов после заражения бубонной чумой, и они остались живы, тогда как зараженные мыши из контрольной группы погибли.

Оказалось, что при попадании ингибитора в организм погибает не менее десятка разновидностей патогенных бактерий. Все эти бактерии, кроме Yersinia pestis, также были введены в организм пациентам больницы при Университете Лилля и в дальнейшем уничтожены.

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