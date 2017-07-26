Ученые создали новый биоматериал для медицины

Сотрудники Российского экономического университета имени Плеханова, Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН синтезировали с помощью метода электроформования ультратонкие волокна на основе поли-3-гидроксибутирата.
Волокна содержат малую концентрацию комплекса железа (III) и тетрафенилпорфирин, что обеспечивает антибактерицидные свойства, плюс возможность варьировать свойства материала в зависимости от предназначения, сообщает РИА «Новости». Это могут быть скаффолды для выращивания живых клеток, матрицы контролируемого высвобождения лекарств, оболочки и капсулы лекарственных средств, бактерицидные раневые повязки, биорезорбируемые имплантаты, защитные и фильтрующие системы. Уже созданы образцы антимикробных повязок и имплантаты ахиллова сухожилия.