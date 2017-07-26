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Ученые создали новый биоматериал для медицины

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© Фото: plethoraonline.com

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Новый вид нановолокнистых биополимерных материалов можно использовать для оболочек лекарств, бактерицидных перевязочных материалов и биорезорбируемых имплантатов.

Сотрудники  Российского экономического университета имени Плеханова, Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН синтезировали с помощью метода электроформования ультратонкие волокна на основе поли-3-гидроксибутирата.

Волокна содержат малую концентрацию комплекса железа (III) и тетрафенилпорфирин, что обеспечивает антибактерицидные свойства, плюс возможность варьировать свойства материала в зависимости от предназначения, сообщает РИА «Новости». Это могут быть скаффолды для выращивания живых клеток, матрицы контролируемого высвобождения лекарств, оболочки и капсулы лекарственных средств, бактерицидные раневые повязки, биорезорбируемые имплантаты, защитные и фильтрующие системы. Уже созданы образцы антимикробных повязок и имплантаты ахиллова сухожилия. 

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