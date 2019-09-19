Студенты Дежурного тренера S10.run обновляют рекорды

Дежурный тренер S10.run – это целая команда специалистов, которая помогает любителям тренироваться в удовольствие и регулярно улучшать собственные достижения. В выходные многие из студентов этой команды приняли участие в забегах разной сложности и показали достойные результаты.

Илья Егоров, например, впервые преодолел 30-километровую дистанцию старейшего пробега России «Пушкин – Санкт-Петербург» с результатом 2:46:13.

«Я с детства видел этот забег. И даже не мечтал его когда-нибудь пробежать. Даже после начала занятий бегом не предполагал, что смогу уложиться в трёхчасовой лимит. Поэтому я очень доволен результатом. Это мой второй соревновательный забег, первым был полумарафон «Северная столица» 4 августа. И, получается, что в рамках пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» я улучшил результат и на дистанции 21,1 км, этот отрезок я преодолел на четыре минуты быстрее, чем на своём первом соревновании. За два месяца тренировок явный прогресс. Система и Дежурный тренер определённо работают. Расстраивает только то, что у нас во время таких забегов город по большей части пустой, нет поддержки и болельщиков. Все выглядит мрачно, а хотелось бы, чтобы в этом движении принимало участие намного больше людей. К тому же в прошлом году я впервые вживую увидел Нью-Йоркский марафон, что стало решающим толчком к тому, чтобы начать бегать. Невероятная энергетика, атмосфера и огромное количество людей. Нам этого не хватает. Поэтому следующая моя цель – марафон в Нью-Йорке уже в ноябре этого года!»

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Дмитрий Змеев также пробежал 30 км на забеге «Пушкин – Санкт-Петербург» и финишировал с результатом 2:22:53.

Дарья Рыжкова пробежала 10 км в рамках полумарафона «Огни Москвы», холмистая трасса которого заставила хорошо поработать. Результат Дарьи – 54:29.

«Для меня это была контрольная десятка перед половинкой в октябре. Всё было классно до середины третьего километра. Там выяснилось, что трасса с горочками. Как на велотреке. К концу первого круга дико хотелось сойти, что у меня было впервые. Но уговорила себя бежать дальше. В итоге пришла со временем 54:29. А к вечеру осознала, что пока это моё лучшее время в Москве. По горкам! – поделилась Дарья. – Магия медленного бега работает: много и медленно бегаю на тренировках. Но на забегах умудряюсь включаться на скорость хороших интервалов. Да и сами интервалы в скорости растут. И да, по московским забегам я улучшила свое время относительно прошлого года минуты на две, с учетом восстановления после травмы, что видится мне хорошим результатом. Работаем дальше!»

Эту же дистанцию преодолел и Артём Ефремов с результатом 42:02, установив личный рекорд.

А полумарафон «Огни Москвы» Аркадий Лызлов финишировал с результатом 1:36:47, что ровно на 4 минуты лучше его предыдущего достижения.

Минский полумарафон тоже пробежала целая команда студентов Дежурного тренера.

Катерина Ковалева преодолела свой первый соревновательный полумарафон на несколько минут быстрее предполагаемого времени финиша. Результат – 2:25:28.

«Это третий год моих попыток начать бегать, и наконец удачный. Первые два раза всё время что-то не складывалось со здоровьем, болели ноги и никак не получалось начать регулярно тренироваться. Хотя, как только решила начать бегать, пошла в офлайн школу бега в Минске, коих сейчас много, и очень разочаровалась в подходе к студентам.

Давно следила за Юрием на Facebook, так узнала об S10.run и в начале сезона оплатила тренировки. Читала много историй других бегунов Дежурного тренера и уже была морально готова к медленным пробежкампрогулкам на низком пульсе. Однако прогресс у меня очень медленный по сравнению с другими бегунами в Strava (как мне кажется), и я не верила, что успею подготовиться к Минску. По плану это был тренировочный полумарафон перед Валенсией. Но в последние дни перед забегом почувствовала, что полностью готова и дистанцию я точно преодолею. Цели по времени не было, главное пробежать. Так как совсем недавно и 10 км были сложной дистанцией.

Бежала по плану, который написал тренер, никуда не спешила. С 12 км стало очень тяжело, но я знала, что тело может многое, а это только уловки мозга. Очень повезло с погодой – 14 градусов тепла. Для меня главным было не переходить на шаг, так как на тренировках всё равно иногда сменяла бег шагом. В итоге я смогла пробежать всю дистанцию, пусть медленно, но сбылась моя мечта. Во время забега даже появлялись слезы, не могла поверить, что я это могу. Хоть и тяжело, но получила удовольствие от забега и с нетерпением жду предстоящую Валенсию.

Всем с восторгом рассказываю про подход команды S10.run и Дежурного тренера: сколько от него поддержки и мотивации, никогда не ругает, а только подбадривает. Это очень много значит для таких начинающих бегунов, как я», – поделилась Катерина.

Вадим Кауфман пробежал дистанцию за 1:53:55, показав отрицательный сплит и улучшив личный рекорд на четыре минуты.

Андрей Вахутинский преодолел финишную черту полумарафона с результатом 1:46:56, улучшив таким образом свой результат на две минуты.

Александр Петров принял участие в дистанции «Light» – 14,5 км с набором высоты 600 м в рамках «Самба трейла». И финишировал первым в своей возрастной группе с результатом 2:01:54.

«Трасса была очень жёсткая и тяжёлая для меня, с подъёмами и спусками в 45 градусов, с резко пересеченным рельефом. Выложился на все сто процентов. Очень помогла хорошая техника бега и ходьбы со скандинавскими палками на горных подъёмах (палки разгружают колени) – ребята, у которых палок не было, еле заползали. Этот трейл – проверка на прочность любого, независимо от бегового стажа. Результатом своим доволен, но теперь, зная трассу, мог бы точно улучшить время. Ещё один нюанс трассы – норы сусликов, большие и глубокие, требовалась концентрация внимания, чтоб на скоростных спусках не переломать ноги и не травмироваться (норы под высокой травой, их плохо видно на бегу). Те, кто смог преодолеть 41 км и 90 км, – монстры, иначе их не назвать. Набор высоты на дистанции 90 км говорит сам за себя. 3300 м! А вообще, я очень благодарен Дежурному тренеру за подготовку, за то, что преодолел трейл, бегая всего лишь полгода, из них три месяца под руководством Дежурного тренера. Спасибо огромное! Есть мотивация, есть стимул продолжать тренироваться (а это ведь никогда не поздно, даже в моём возрасте)!» – поделился Александр.

И ещё один трейл в копилку Станислава Маметова. В это воскресенье он преодолел 29 живописных километров по дорогам из камней с набором 2500+ метров в рамках Salomon Wild Trail в Красной поляне. Результат – 7:16:01.

«Salomon Wild Trail был моим первым стартом с набором высоты более одного км. Целых 2500 м за 29 км. С самого старта начался подъём, который продолжался до 14 км. Обгонял много народу. После пика начали спускаться. Это было тяжело, так как часто спуски были из камней, которые буквально уезжали из-под тебя вниз. Под конец очень сильно забились квадрицепсы, но вспомнились слова Дежурного тренера о том, чтобы я не сдавался. На них и дотерпел последние километры. После финиша почувствовал, что хочу ещё, ведь там нереально красиво! Результатом доволен. Бежал такое впервые и обогнал около 40 человек», – рассказал Станислав.

Команда Дежурного тренера гордится успехами своих учеников и поздравляет их с отличными результатами!