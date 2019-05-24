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Автор книги «Не про бег» Юрий Строфилов расскажет, как и зачем заниматься бегом после 50 лет. Лекция пройдет в рамках IV городского фестиваля «САД»

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© Фото: Instagram / @strofilov

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Послушать лекцию и задать вопросы можно в субботу, 25 мая, в Михайловском саду Русского музея, начало в 16:00.

В Петербурге 25 мая с лекцией на тему «Как и зачем заниматься бегом после 50» выступит автор книги «Не про бег» и создатель системы онлайн-тренировок S10.run Юрий Строфилов. Свой первый марафон Юрий пробежал в 50 лет, а спустя год стал лучшим российским бегуном на марафоне в Нью-Йорке. Сейчас за плечами марафонца-любителя шесть главных забегов мира и личный рекорд – 2:46:30. Все это обеспечивает Юрию место на первых строчках мирового рейтинга World Marathon Majors в своей возрастной категории.

В рамках IV фестиваля «САД – Счастливое и Активное Долголетие» Юрий расскажет о том, как с помощью бега сохранить бодрость и здоровье после 50 лет и как именно бег помогает социализации. По мнению марафонца, бег – это в первую очередь социальный лифт, источник вдохновения, защита от суеты и самооценка.

Слушатели смогут задать Юрию все интересующие их вопросы. Авторы лучших вопросов примут участие в розыгрыше книги «Не про бег».

«Не про бег» – книга, в которой собран весь опыт, ошибки и уроки человека, пришедшего в бег в зрелом возрасте. Это воспоминания и впечатления об участии в крупнейших марафонах мира, калейдоскоп реальных историй и философских сказок, притч и размышлений автора. Книга расскажет о том, как научиться не ждать своего счастья и получать удовольствие здесь и сейчас, прямо во время пробежек. Прочитав ее, вы сможете увидеть бег изнутри и полюбить его или, по крайней мере, понять его, даже если никогда не бегали. Не начать бегать после знакомства с этой книгой просто невозможно.

Фестиваль «САД – Счастливое и Активное Долголетие» – это главный городской Open Air для старшего поколения петербуржцев. Гостей ждут мастер-классы, лекции, живая музыка и многое другое. Среди выступающих: профессор Европейского университета Елена Здравомыслова, российский философ и публицист Александр Секацкий, молекулярный биолог и научный журналист Анастасия Пашутова, психолог Вера Цветкова и другие. Фестиваль пройдет в субботу, 25 мая, в Михайловском саду Русского музея.

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