Магия на берегу Финского залива: в самом романтичном трейле «Белая ночь» приняли участие опытные бегуны и тигрята с мышками

В лучах уходящего солнца на берегу Финского залива вновь встретились любители бега и скандинавской ходьбы, взрослые и дети, участники серьезных трейловых дистанций и фанового пижамного забега, чтобы с головой окунуться в атмосферу настоящей белой ночи и финишировать в самом романтичном пробеге Петербурга – трейле «Белая ночь».

Стартовый городок открыл свои двери для участников трейла задолго да начала спортивной части, ведь «Белая ночь» – это не только пижамная гонка на 2 км, забеги и скандинавская ходьба на 10 и 20 км, это целый комплекс уникальных развлечений и мастер-классов. Все началось с погружения в непередаваемую атмосферу под звуки настоящих африканских барабанов: участники насладились игрой профессионалов из группы Барабаны.РФ, а затем и сами стали частью музыкального коллектива, овладев навыками игры на этнических инструментах под руководством опытных музыкантов.

Магия происходила и за пределами барабанного круга: бесконечно тянущиеся к небу актеры Bezlim F Theatre повторили прошлогодний фурор, собрав вокруг себя не только детей, но и взрослых, и подарив им настоящую сказку. В перерывах между барабанными сессиями участники учились танцевать вместе с Dance House и применять технику айкидо на практике вместе с инструкторами клуба «Сибуми».

Первыми к старту подготовились мишки, мышки, тигрята, единороги, зебры и Мальвины – именно так в этом году выглядел старт фанового пижамного забега. Сразу после активной разминки с тренером сети фитнесс клубов AltxFitness, закрепив бигуди, надев маску для сна и захватив плюшевую игрушку, дети и взрослые, индивидуально и объединяясь в команды, стартовали на дистанции 2 км.

Пока участники преодолевали эту дистанцию, болельщики наслаждались живой танцевальной музыкой в исполнении коллектива «Гран-При», выступлением команды федерации чирлидинга «Стелла» или посещением Музея раздельного сбора мусора – в нем все желающие могли изучить сырье на различных стадиях переработки. Кстати, в стартовом городке и на дистанции забегов работали волонтеры раздельного сбора мусора.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

«Я первый раз участвую в забеге. Вдохновилась пробегом «ЗаБег.РФ» и решила принять участие в пижамном забеге трейла «Белая ночь». Это супер: вдоль Финского залива, свечи, закат, белые ночи, бегущие люди! Я не бегающий человек, но бежала в свое удовольствие, ускорилась только на финише и получила массу впечатлений. Всем рекомендую! Организация отличная: мы быстро приехали, нам быстро все выдали, хорошо размялись и побежали. Супер!» – поделилась впечатлениями Лия Хабадзе, участница пижамного забега.

«Мы бежим первый раз. Узнали, что такой забег существует, совершенно случайно и решили попробовать. Все здорово, весело, хорошо организованно и несложно: 2 км для любителей – самое то! В следующем году обязательно приедем снова», – поделились одетые в одинаковые пижамы подруги Ирина, Екатерина и Ирина. Для награждения победителей пижамной гонки на сцену поднялась олимпийская чемпионка 1988 года в эстафете 4×5 км в Калгари, заслуженный мастер спорта, участница зимних Олимпийских игр (1994, Лиллехаммер, 1998, Нагано и Солт-Лейк-Сити 2002 гг.), неоднократная Чемпионка России и победительница этапов Кубка мира FIS Светлана Нагейкина. Активно продвигая дисциплину скандинавская ходьба, олимпийская чемпионка сама приняла участие в старте на 20 км.

«Я у вас впервые. И здесь очень здорово! Бегуны молодцы: сегодня их больше восьми сотен. А любителей скандинавской ходьбы всего одна сотня. Поэтому мы тянемся за вами. Хотим, чтобы в наших рядах было как можно больше молодежи. И очень здорово, что сегодня мы все объединились. В этом году к нам присоединились несколько человек из Беларуси и Эстонии. Мы надеемся, что в следующем году соревнования в нашей дисциплине выйдут на международный уровень. Все нужно делать с удовольствием и в удовольствие», – рассказала Светлана Нагейкина.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Первой среди девушек в пижамном забеге стала 12-летняя Дарья Мищенко, в мужском зачете первым финишировал Тимофей Сердюков. Поздравили призеров и победителей пижамного забега настоящим огненным шоу участники коллектива Prana Group, а автомобильная компания Suzuki, партнер трейла «Белая ночь», вручила подарок самому драйвовому участнику пижамного забега и автору самого оригинального фото в пижаме. Компания «Футужамы», партнер трейла, наградила сертификатами на покупку пижамы-кенгуруми за 1, 2 и 3 места фанового забега.

Некоторые участники, стартовавшие в пижаме, таким образом только разогрелись и потом вместе с участниками всех дисциплин вновь вышли на полуночный старт большой гонки на 10 и 20 км. На финише всех ждали волонтеры и подарки от партнеров трейла, батончики MuleBar для восстановления сил, оригинальные медали в виде кубка и натуральный изотоник от генерального спонсора «Белой ночи» пивоваренной компании «Балтика».

Первыми в забеге на 10 км финишировали Ольга Яснева и Ян Дылев. «Дистанция отличная! Я всегда бегу на результат, и он меня порадовал. Все отлично: шикарная погода, морской воздух, неземная красота. Организация на высоте: пусть придираются привереды, а мы за спорт! Такие мероприятия однозначно нужны и важны», – поделился Антон Волков, участник забега на 10 км.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

«Впечатления шикарные! Я бежала 10 км: ветер в лицо – прекрасно. В прошлом году приехали впервые, крайне понравилась и идея, и организация, и атмосфера, и бег вдоль кромки воды!» – рассказала Татьяна Крапивина.

«Я принимала участие в прошлом году, но тогда трейл проходил позже, было теплее и светлее. Сейчас мне тоже очень понравилось, потому что воздух чистый, свежий – красота. Одному вдоль берега бегать лениво, а в компании единомышленников – очень круто. И камни на дистанции – класс», – поделилась Юрия Вершинина, девушка финишировала в дистанции на 10 км.

Пока участники сражались за победу на дистанции, в стартовом городке прием вели массажисты Professional Massage Group «Sport Life», а давно финишировавшие в пижамном забеге участники грелись у костра, танцевали под живую музыку или ужинали в ресторане «Ель», который в эту ночь кормил гостей трейла. Помогала обеспечивать техническую поддержку в стартовом городке компания «Conferent». Первой на дистанции 10 км в дисциплине скандинавская ходьба стала Юлия Филиппова. Юлия принимает участие в трейле «Белая ночь» третий раз, а победительницей становится уже во второй.

«В 2016 году я тоже заняла первое место. Мне очень нравится, что трейл проходит ночью – необычно. Залив – это прекрасно. Я постоянно шла по кромке воды, даже если грязь. Кроссовки ведь можно вымыть – не беда, а впечатления останутся навсегда. Но самое главное – это друзья, которые подбадривают меня на дистанции, тусовка. И подарками я очень довольно!» – рассказала Юлия Филиппова.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

В мужском зачете на этой же дистанции первым стал Алексей Шабанов. Затем финиша достигли участники забега на 20 км. Победителями на этой дистанции стали Анна Заводова и Николай Дедуренков.

Любители скандинавской ходьбы тоже не отставали. Первое и третье место в мужском зачете заняли Андрей и Сергей Бараевы, сын и отец. Второе место досталось Сергею Митину: «В том году моросил дождь, но в порыве борьбы это незаметно. Так и в этом году – прохлада никак не помешала гонке, даже наоборот. Ночью совсем другие впечатления: огни, музыка, шоу и встреча с друзьями. Финский залив – это прекрасно для любой дисциплины!»

Вторую позицию среди лидеров женской гонки в дисциплине скандинавская ходьба на 20 км заняла Светлана Нагейкина, а первое место за Ниной Тарелкиной.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Главная интрига ночи сохранялась до самого утра, так как в этом году трейл «Белая ночь» вошел в тройку забегов Кубка «Пробеги Петербург». Это абсолютно новое соревнование, участники которого должны были принять участие в трех забегах за день: Пискаревском полумарафоне, Забеге на 10 км по ЗСД «Засвети скоростной диаметр» и романтичном трейле на берегу Финского залива «Белая ночь». Всего в Кубке приняли участие 72 человека. Среди мужчин быстрее всех оказался Валентин Фуртиков, лидером женской гонки стала Дарья Анисимова.

Завершилась самая романтичная беговая ночь в Петербурге ярким выступлением Bezlim F Theatre и вручением памятных призов победителям. Например, Сернурский сырзавод вручил победителю абсолютного зачета корзины со своей фирменной продукцией, а «Салаты Белая дача» вручили фирменные наборы за 1, 2, и 3 места абсолюта.

Через две недели участники смогут вновь увидеть знакомые лица и поделиться впечатлениями в уютной обстановке на afterparty «Белой ночи», ведь трейл заставляет влюбиться не только в пейзажи, которые участники видят на дистанции, и прохладный ветер, дующий в лицо, но и в людей, которые бегут рядом.

Ночной трейл «Белая ночь» прошел при поддержке:

– титульного спонсора «Балтика 0»,

– автосалона «Атлант-М Балтика»,

– компании MuleBar,

– компании «Футужамы»,

– компании «Салаты Белая Дача»,

– сервиса доставки правильного питания DiYEDA,

– Сернурского сырзавода,

– PROFESSIONAL MАSSAGE CROUP «SPORT LIFE»,

– батутного клуба 720,

– компании MORETAN,

– скалолазного центра «Трамонтана»,

– сети картинг-клубов PitStop,

– компании «Conferent»,

– S&I-FITNESS – сети фитнес-студий персональных ЕМS тренировок,

– Раздельного сбора,

– компании ВкусВилл,

– загородному ресторану «Ель»,

– коллективу Prana Group,

– клубу айкидо «Сибуми»,

– компании MDK Special wear,

– Bezlim F Theatre,

– сети фитнесс-клубов AlexFitness,

– RadioPRoKat.