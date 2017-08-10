Победитель самого длинного марафона в мире Васу: Это не только мое достижение, это командная работа

Самый длинный сертифицированный пробег в мире предполагает преодоление немыслимой дистанции – пяти тыс. километров. Забег проходит по кольцевой трассе, которая открывается в шесть утра и закрывается в полночь. Но для участников 3100 миль ежедневный 18-часовой бег – привычное дело, ведь ультра-марафон продолжается 52 дня, и для большинства бегунов является далеко не первым.

В этом году Николай финишировал через 46 дней 17 часов 38 минут и 22 секунды после начала забега, и с радостью поделился своей «ультрамарафонской» историей.

Николай, расскажите, пожалуйста, об организаторах забега.

- Шри Чинмой, индийский гуру и философ, собрал команду последователей, которая организовывает соревнования в разных точках мира. Начиная от маленьких соревнований, скажем, на две мили, которые каждый месяц проводятся в Петербурге, на Елагином острове, и заканчивая соревнованиями на несколько суток. А самый длинный забег – это 3100 миль.

Как вы пришли к изучению философии Шри Чинмоя?

- Когда я учился в Лесотехнической академии, мне нравилось изучать траволечение, заниматься народной медициной. В то время при академии была группа «Единство», в которой учили обходиться без лекарств, быть здоровым, чувствовать энергию деревьев и окружающих людей. И немного позже я стал учеником Порфирия Корнеевича Иванова. Выполняя правила из его «Детки», я значительно улучшил свое здоровье. Но однажды в Петербург с лекциями приехал ученик Шри Чинмоя, что меня очень заинтересовало. Это был декабрь 90-го года. Я подал анкету, а через некоторое время узнал, что Шри Чинмой принял меня в ученики. С ним я встречался много раз.

Что значит имя Васу?

- Это имя бога. В Индии считается, что у каждой души есть имя. Учитель знает твое имя и предназначение твоей души. Повторение имени, концентрация на нем ускоряет твое внутреннее путешествие, достижение цели. Во время пробега я часто его повторяю, это дает силы, чтобы бежать быстрее. Существует даже индийская легенда о восьми сыновьях Брахмы, общее имя которых - Васу.

А кто может стать участником забега на 3100 миль?

- Абсолютно любой человек. Если говорить о забеге на 3100 миль, то организаторы соревнований должны быть уверенны в том, что вы останетесь живы и здоровы после того, как пробежите. Поэтому они проводят отбор и, если в забеге на десять суток вы пробегаете больше 1000 километров, имеете право подать заявку на 3100 миль.

Помните ли вы свой первый марафонский забег (забег на дистанции 42 км 195 м)?

- Свой самый первый марафон я пробежал в 92-м году в городе Туапсе на стадионе. Получилось около четырех часов десяти минут. А в первом забеге на 3100 миль (это было в 2012 году) я чувствовал себя маленьким ребенком, хотя был старше всех остальных участников. Каждый обо мне заботился, что-нибудь рассказывал, что-нибудь показывал, что-нибудь давал. Очень было здорово.

После моего первого такого финиша директор пробега, который обычно объявляет результаты и поздравляет, сказал, что желает мне пробежать еще десять раз. И поскольку возраст у меня уже не молодой, я стараюсь бежать каждый год. Осталось еще пять, но, так как девиз нашего забега – «Самопреодоление», может, это будет не десять раз, а больше. Время покажет.

Чему вы уделяете больше времени - подготовке своего физического тела или моральному настрою?

- Это общая работа. Надо готовить и свое физическое тело, и свое внутреннее тело. Я занимаюсь духовной практикой: молюсь, медитирую, пою духовные песни. Делаю это каждый день перед началом забега и во время. Это придает силы. К тому же, люди пишут нам письма с поддержкой. Когда читаешь эти письма, у тебя идут слезы, дрожь проходит по ногам, снимается вся усталость. Для того чтобы я финишировал, работают многие. Я в какой-то степени вдохновляю их, а они вдохновляют меня. Поэтому я не могу сказать, что это только мое достижение. Это, прежде всего, командная работа. Кто-то принесет мороженое, кто-то принесет кокос, кто-то придет и улыбнется.

Окружающие очень доброжелательно относятся к нам. Здесь детские площадки, люди приходят семьями, чтобы поиграть в футбол, баскетбол, теннис, бейсбол и многие другие игры. Я очень хочу, чтобы и в России так было. Чтобы люди больше уделяли времени семье и занятиям спортом. Иногда приходят родители с маленькими детишками, они смотрят на нас, вдохновляются и тоже бегут. Это очень здорово.

Какова главная цель участия в марафоне?

- Существует две цели: внутренняя и внешняя. Первая – это внутренне совершенство. Здесь особая энергия. И именно здесь мы совершаем духовный прогресс. А внешняя цель заключается в достижении мира на Земле, гармонии. Лично я хочу, чтобы отношения между Россией и Украиной наладились, так как родился я именно на Украине. Хочу, чтобы ситуация в мире улучшилась. Я попросил установить на финише флаги Украины, России, Белоруссии и Казахстана. Один из моих помощников из Казахстана, он внес большой вклад в мой финиш. А флаг Белоруссии, потому что в этом году там состоялся финиш Бега мира, и это очень вдохновило нас.

Сверхмарафон – это огромное испытание для организма. Как вы справляетесь с трудностями?

- Здесь есть специальные машины – motorhome, или дом на колесах. В них можно передохнуть, сделать массаж. Также у нас есть медицинская палатка. Но в основном все бегуны здесь опытные, они уже знают свой организм и обходятся без помощи врачей. Мой случай в этом году можно назвать чудом. В январе я получил серьезную травму позвоночника. И единственный вопрос, который меня волновал: «Смогу ли я бежать 3100 миль?» Но друзья поддерживали меня и вдохновляли, от этого стало намного легче. И шаг за шагом, благодаря вере друзей, их помощи, специальным упражнениям в клинике Бубновского, лечебным грязям в Крыму, а также моей внутренней работе я восстановился. Кстати, эти упражнения я делал и во время забега. Благодаря им за время пробега я потерял всего три-четыре килограмма. Андрей Андреев, еще один участник марафона, потерял 20 килограмм. Конечно, у нас и изначальный вес отличается, но разница значительная.

А как женщины справляются с такими дистанциями?

- Многие справляются очень хорошо. Ольга Абрамовских, например, в 2014 году финишировала на 52 день. В этом году Каниника Янакова из Словакии побила мировой рекорд среди женщин. Она финишировала второй, после меня. А Йоладна Холдэр – первая женщина, которая не пробежала этот марафон, а прошла. И это намного тяжелее. Когда бежишь, можно изменить технику и какое-то время идти. А при ходьбе так не получится.

Все ли участники преодолевают дистанцию до конца?

- Участники очень редко сходят с дистанции, но их могут попросить организаторы. Если у них есть какие-то травмы, недомогание. В прошлом году так было с Шамитой Ашенбах-Кёниг из Австрии, из-за обезвоживания ее попросили сойти. Также из-за проблем со здоровьем с дистанции сошел Владимир Глущук, участник из Винницы. Меня как-то тоже попросили остановиться из-за серьезной мозоли. И это было для меня ударом ниже пояса. Я ведь приехал сюда для того, чтобы бежать, чтобы финишировать. Но все обошлось. В тот день я почувствовал себя самым счастливым человеком (смеется).

Очень важен адаптационный период, и у каждого участника он свой. Я стараюсь приезжать за неделю до начала марафона, чтобы поскорее начать тренировки и адаптироваться. Поэтому в первые два-три дня соревнований могу пробегать по 150 кругов, намного больше, чем обычно.

Как происходит восстановление после марафона?

- Мы ездим на океан, это хорошо помогает. К тому же нельзя прекращать движение. Тело привыкло двигаться, и чтобы быстрее восстановиться, два-три часа в день нужно обязательно проводить на ногах. То же самое и с питанием. Мы продолжаем питаться так, как питались во время марафона, постепенно переходя на обычный рацион. Ведь во время бега все системы перестраиваются, организм испытывает недостаток в кальции и магнии. У многих участников начинаются проблемы с зубами.

Во время пробега мы едим в пять раз больше, чем обычно. Мы употребляем десять тыс. калорий ежедневно. Чтобы нейтрализовать молочную кислоту, каждое утро я выпиваю своеобразный напиток из соды и кленового сиропа. Спустя час употребляю пергу или пыльцу, чтобы восполнить недостаток витаминов и минералов, также ем тыквенные семечки. После этого можно приступать к полноценному питанию. Мой рацион преимущественно состоит из кисломолочных продуктов, яиц, огурцов, риса и гречи, зеленых напитков. Очень люблю индийский суп дал, его делают либо из гороха, либо из чечевицы. К тому же здесь на столе всегда лежат фрукты и овощи. И какое-то время после марафона продолжаю питаться так же.

Наверняка за 47 дней бега вы сменили ни одну пару обуви?

- Поскольку здесь бетон, а он в семь раз прочнее нашего асфальта, то, конечно, кроссовки стираются очень быстро. Во время первого моего забега ушло около 25 пар. Их приходилось менять каждые пару дней, ведь иначе идет большая нагрузка на суставы. Но теперь мы приспособились, нам просто меняют резинку, которая стирается. И в этом году ушло всего восемь-десять пар кроссовок. Что касается остальной одежды, то носки и футболки должны быть полностью синтетическими. Другие ребята также пользуются компрессионными гольфами. В условиях здешнего климата просто необходим головной убор, чтобы избежать солнечного удара. От жары здесь так же используют кукурузный крахмал. Многие пользуются солнцезащитным кремом, но я не люблю наносить химию на себя.

Какой совет вы бы дали тем, кто только начинает свой путь к сверхмарафонам?

- В первую очередь, никогда не сдаваться. У Шри Чинмоя есть такое высказывание: «Никому не позволяй обрезать золотые крылья своих мечтаний». Надо мечтать и надо воплощать.

Фото к тексту: srichinmoyultraphoto.com