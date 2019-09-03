Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

Первый, Второй и Третий сады

В центре Петербурга есть живописный комплекс зелёных зон. Михайловский сад – часть этой композиции. Ещё в неё входят Летний сад и Марсово поле.

Михайловский сад довольно крупный. Он раскинулся между Мойкой, Михайловским замком и Русским музеем. Его четвёртая сторона выходит на канал Грибоедова к Спасу на Крови. Но так было не всегда.

До основания Северной столицы на территориях нынешних Летнего и Михайловского садов, сада вокруг Инженерного замка и Инженерного сквера располагались сельские поселения, а также поместье и охотничьи угодья шведского офицера высочайшего чина. Территория называлась Перузина.

Когда Пётр I добрался до этих мест, он лично указал, где следует раскинуть будущий Михайловский сад. Возник он одновременно с Летним, поэтому может считаться одним из первых парков в городе.

Кстати, в начале 18 века Михайловский сад назывался Третьим летним. С помощью такой «хитрой» игры слов его отличали от других двух садов царя – Первого и Второго (позднее их стали называть просто Летним садом).

Фото: Летний сад (слева), Марсово поле (справа) и Михайловский сад (сверху) с борта вертолёта, 2014 год. Фото: Wikipedia

Если строить – с размахом!

С 1712 года началось строительство резиденции для супруги Петра I – Екатерины I. Первым делом необходимо было осушить огромную зелёную территорию. Изначально участок сада простирался гораздо дальше современных границ: от глухой реки Мья (ныне Мойка) до «дороги к Невскому монастырю» (ныне Невский проспект) и от реки Безымянный Ерик (ныне Фонтанка) до реки Кривуша (ныне канал Грибоедова).

С этой целью соединили Мью с Кривушей узким каналом, тем самым одновременно отделив владения Екатерины от Первого и Второго летних садов. Первые два сада от Третьего разделяла Мойка. Попасть в них можно было по небольшому мостику на плавучих опорах.

Сначала, в 1712 году, на южном берегу Мойки был построен небольшой усадебный дом – Екатерининский дворец. Внешне домик был похож на другие первые постройки в Петербурге. Имя архитектора не сохранилось. С 1825 года на его месте стоит павильон Росси.

Ныне на южном берегу Мойки, ограничивающей Михайловский сад с северо-востока, стоит небольшой павильон, выполненный в стиле ампир архитектором Карлом Росси в 1825 году. Фото: Instagram / @urayxor

Сверху Екатерининский дворец украшала башенка с золочёным шпилем. В исторических хрониках он фигурирует как «Золотые хоромы». По нему Большой луг (ныне Марсово поле) на противоположном берегу получил наименование Царицын луг. Именно это название употребляли чаще всего в 18-19 веках.

Интерьеры дворца были роскошны и контрастировали с простой планировкой сада. Вокруг росли яблони и другие плодовые деревья, стояли оранжереи и теплицы, где садовник Эклибэн выращивал бананы и ананасы. Стояли и хозяйственные постройки: амбары, конюшни, дома для садовников, помещения для хранения вин. Их соединяли зелёные аллеи.

Камер-юнкер (дословно – комнатный молодой дворянин) Берхгольц из свиты приехавшего в Петербург герцога Голштинского 11 июля 1721 года записал в своём дневнике: «Сад разведён недавно, и поэтому в нём ничего нет, кроме довольно больших фруктовых деревьев. Здесь же вырыты пять рядом расположенных прудов для содержания живой рыбы, привозимой к царскому двору».

Вторая хозяйка сада любила поохотиться

После Екатерины I императором стал Пётр II. С 1730 года его место заняла Анна Иоанновна. С приходом новой императрицы сад изменился: теплицы и оранжереи перенесли на место нынешней Мариинской больницы, а на освободившейся территории устроили «ягд-гартен» – сад для гоньбы и стреляния оленей, кабанов, зайцев, а также галереи для охотников и каменные стенки для предупреждения залёта пуль и дроби.

Кстати, такая же участь постигла, например, парк Александрия в Петергофе. Туда завезли огромное количество оленей, буйволов, кабанов, зайцев и даже тигров.

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Перепланировкой Михайловского сада занимался легендарный Растрелли. Архитектор выбрал модный в то время регулярный стиль, и сад принял пышный и пафосный вид: крестообразные аллеи, фигурно стриженные деревья, клумбы, цветники, мраморные статуи, декоративные павильоны и беседки с мраморными полами.

В центре сада обустроили качели и горки для зимнего и летнего катания. Вокруг одного из деревьев поставили вертящиеся скамейки, а на самом дереве соорудили беседку, куда поднимались по винтовой лестнице.

В 1745 году в саду появилась императорская баня (мыльня). К ней от «ягд-гартена» вела запутанная зелёная аллея-лабиринт.

Растрелли описал своё творение так: «На берегу Мойки в новом саду я построил большое здание бань с круглым салоном и фонтаном в несколько струй, с парадными комнатами для отдыха».

Шуты в спальне Анны Иоанновны. Валерий Якоби, 1872 год. Фото: Wikipedia

Летний дворец

Летний дворец заказала у Растрелли ещё Анна Иоанновна. По приказу, стоить нужно было «с крайним поспешанием». Однако заложили постройку позже – 24 июля 1741 года – при Анне Леопольдовне, которая правила Российской империи около года (при малолетнем императоре Иване VI). Закончили – в 1744 году.

Деревянный барочный дворец, богато украшенный резьбой и скульптурой, стоял на месте нынешнего Инженерного (Михайловского) замка. Парадная аллея от Невской першпективы (ещё одно название Невского проспекта) к дворцу заканчивалась у ворот с золочёной кованной решёткой, за которой располагалась площадь, образованная дворцовыми корпусами.

Во внутренних двориках были миниатюрные сады. Главный фасад выходил на петровский Летний сад. Площадь перед ним украшал большой фонтан с позолоченными барельефами и вазами, вокруг бассейна стояла мраморная скульптура. В этом дворце праздновали подписание мира с Пруссией после Семилетней войны, здесь же Екатерину II приветствовали после восшествия на престол.

Летний дворец Елизаветы Петровны. Фото: Wikipedia

Шикарная резиденция

В феврале 1796 года новый император Павел I приказал снести старый дворец «за ветхость» и на его месте возвести новый. Проект разработал Василий Баженов. Перед архитектором стояла тяжёлая задача: сделать главную императорскую резиденцию.

Новый дворец прямо на фундаменте Летнего был заложен в феврале 1797 года. Строительством руководил архитектор Винченцо Бренна. В ноябре 1800 года, в день святого Архангела Михаила, Михайловский замок освятили. Работы по его внутреннему убранству продолжались до марта 1801 года.

Михайловский замок в 1850-х годах. Фото: Wikipedia

Замок, который не защитил

В начале 19 века изменения коснулись и самого Михайловского сада. Два искусственных канала – Воскресенский и Церковный (ныне засыпанные) – соединили с Мойкой и Фонтанкой. Теперь замок был неприступным. Попасть в него можно было только через три подъёмных моста.

Перед главным фасадом появилась площадь, служившая плацем для парадов. Рядом установили памятник Петру I работы Растрелли. При Павле I Третий летний сад служил местом прогулок царской семьи. У императора была привычка каждое утро проезжать по парку верхом, любуясь его симметрией.

После убийства Павла I в марте 1801 года царская семья покинула замок. В 1823 году его передали Главному инженерному училищу.

Позже начался новый этап формирования садов. Большой вклад в новые виды внёс Росси. Например, на месте старых оранжерей, примыкавших с юга к Верхнему Летнему саду, архитектор обустраивает комплекс Михайловского дворца, предназначенный для князя Михаила Павловича – младшего брата императора Александра I.

Росси старался сохранить «наследство» предыдущих владельцев и реставраторов сада, не изменяя отдельные его участки. Самое ценное, что оставил архитектор, – система аллей, составляющая основу композиции. Аллейные посадки были частично сохранены и дополнены живописными группами деревьев.

Беседка в саду Михайловского дворца. Фото: Журнал «Мiръ искусства» за 1902 год

Революция и реконструкция

До революции сад был закрыт для посещения горожан. В 1929 году перед павильоном Росси установили деревянную скульптуру, изображающую крестьянина, который освобождается из оков. Автор А. Соловьёв назвал её «Дерево свободы».

«Дерево свободы», 1955–1960 годы. Фото: citywalls.ru

В 2000 году провели инвентаризацию сада, которая показала, что он находится в критическом состоянии. Затем – реконструкция до 2007 года.

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Согласно проекту, в центре сада должен был сохраниться пейзажный английский стиль, а по периметру – регулярная французская планировка.

Теперь Михайловский сад – это место, где петербуржцы могут погулять, подышать свежим воздухом и отдохнуть. Здесь периодически проводят фестивали и различные выставки.

Шахматисты в Михайловском саду, конец 20 века. Фото: citywalls.ru

Режим работы Михайловского сада

С 1 мая по 30 сентября – ежедневно с 10:00 до 22:00;

С 1 октября по 31 марта – ежедневно с 10:00 до 22:00;

С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку;

При сильном ветре (штормовое предупреждение) сад закрывается.

Фото: Kuda Spb, Instagram / @andrei_mikhailov