Красота на севере Петербурга: история и тайны Шуваловского парка

Деревни, земщина и шведы

Более 500 лет назад в окрестностях современного Парголово располагались многочисленные малонаселенные деревни. Чуть позже, во времена Ивана Грозного, Водская пятина стала частью земщины – «земля, как понятие противоположное государству, всему государственному и государевому в древней Руси» – то, что было за пределами опричного двора. Кстати, центром земщины была Москва.

В 1617-м по Столбовскому миру часть Водской земли отошла к Швеции. На карте 1662 года около современного Нижнего Суздальского озера (самого большого у метро «Озерки») находился населенный пункт Кабилуя. Рядом располагалась усадьба с хозяйством (мыза) шведского помещика.

В 1702 году Петр I эти земли у шведов благополучно отвоевал, а после окончания Северной войны подарил их часть своей дочери Елизавете.

Откуда названия у парка и озер, «Парнас» и Наполеон

В 1746 году сподвижнику императрицы Елизаветы Петру Шувалову был пожалован титул графа и подарена часть местной территории. В южной части Парголовского плато Шувалов велел разбить парк. В целях оздоровления местности были прорыты озера и пруды, спланирована система стока ручьев в реку Старожиловку, насыпаны дамбы.

Один из холмов получился таким высоким, что на его вершине установили специальную огороженную площадку со скамейками. Оттуда открывался замечательный вид на Петербург и Финский залив. Сейчас это место называется горой «Парнас» (название связано с древнегреческой мифологией, где Парнас считался местом обитания бога Аполлона и муз). Высота холма – 61 метр.

На вершине «Парнаса». Фото: humus.dreamwidth.org

Вид с «Парнаса» в Шуваловском парке. Фото: humus.dreamwidth.org

Во время Великой Отечественной войны в холме был вырыт командный пункт связи Ленинградского фронта. В послевоенные годы там нашли приют криминальные элементы. Местные жители активно занимались разборкой добротных деревянных крепей подземных сооружений, находившихся без присмотра.

Проседание земли и песка, оставшихся без опоры, привело к обвалам – в них попадали и даже гибли люди. В октябре 1991 года засыпало двоих детей. В ходе спасательных работ треть холма срыли. На данный момент подземелья Шуваловского парка фактически не существуют – все засыпано и закопано, чтобы подобные трагедии не повторились.

Сейчас с «Парнаса» можно увидеть лишь новостройки, но в ясную погоду – купол Исаакиевского собора. Летом здесь катаются на велосипедах, а зимой – на санках, лыжах и ватрушках.

Благоустройство Парголовской мызы продолжил Андрей Шувалов – второй владелец имения. В 1760-е годы были построены два одинаковых двухэтажных каменных дворца. Один из них, современный Малый дворец, достаточно хорошо сохранился. По стилю он напоминает ранние работы Растрелли.

Фото: vk.com/katphot

Третий владелец имения – Павел Шувалов. Он сопровождал Наполеона в изгнание на остров Эльбу. С Павлом связаны названия двух прудов в нижней части парка у южного подножия холма «Парнас»: «Рубашка Наполеона» и «Шляпа Наполеона».

Фото: Instagram / @nutanchoys

Церковь, перепланировка, Большой дворец и «зеленый» городок

В декабре 1823 года Павел Шувалов умер. Через 3 года его вдова графиня Варвара Шувалова вышла замуж за француза графа Адольфа Полье. Позже скончался и Полье.

В память о втором муже Варвара (уже Полье) приказала возвести церковь Петра и Павла архитектора Александра Брюллова в стиле псевдоготики. В основании холма был установлен вход в склеп.

В 1932 году храм закрыли, а 1991-м здесь началась реставрация, возобновились богослужения.

Фото: Instagram / @koto__mama

По инициативе Шуваловой была произведена перепланировка парка. Каким его задумала графиня, он и сохранился до наших дней.

В 1841 году имение перешло в руки сына Варвары и Павла – Андрея Шувалова. Вскоре он отбывает на Кавказ воевать с горцами, где получает ранение и знак отличия Военного ордена. На Кавказе Шувалов знакомится с Михаилом Лермонтовым, служившим в том же полку. Есть мнение, что в произведении «Герой нашего времени» образ Печорина имеет некоторые черты и даже портретное сходство с Шуваловым.

Вернувшись в Петербург, Шувалов и Лермонтов вместе посещают салон Карамзиных, входят в Кружок шестнадцати – оппозиционную группу аристократической молодежи, проводят тайные собрания.

В 1903 году князь Воронцов-Шувалов, последний из младшей ветви рода, умирает. Земли унаследует его сестра Елизавета, а точнее ее муж, – граф Илларион Воронцов-Дашков.

На месте, где находился старый усадебный дом, сгинувший в пожаре, в 1912-1914 года началось строительство Большого дворца – дачи Воронцовых-Дашковых в стиле неоклассицизма. Проект был разработан известным архитектором Степаном Кричинским. Воронцова-Дашкова намеревалась подарить дворец царевичу Алексею Романову, но это так и не произошло.

В годы революции дворец был разграблен, а затем долгое время стоял полуразрушенным.

Фото: citywalls.ru

С 1947 года в парке расположился Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты им. В.П. Вологдина. Маленький остров на Финском озере, вдалеке от парка, раньше был окружен глухим забором. На нем находился некий объект Института, что придавало округе таинственности.

Сегодня территория усадьбы обнесена забором и находится под присмотром ВНИИТВЧ.

Кстати, архитектор Кричинский, работая над усадьбой, задумался над созданием первого в России города-сада. Он должен был появиться в Парголово, рядом с парком. Однако по неизвестным причинам проект так и не был реализован.

В парке есть еще одна достопримечательность – «Желтая дача» Месмахера, построенная в 1879 году. По местным преданиям в ней водятся привидения.

Дача была построена Максимилианом Месмахером в подарок для своего брата Георга. Они оба были известными и уважаемыми в Петербурге людьми: Максимилиан – мастер архитектуры эклектики, профессор, преподаватель Академии художеств, Георг – состоятельный юрист.

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Дача получилась необычной: то ли в стиле модерна, то ли псевдоготики (особенность, нехарактерная для готических строений – дом сделан из дерева, а не из камня). Выглядит, как смесь швейцарского шале и русского терема.

Стиль выдают башенки, шпили, украшение окон, эклеры, балкончики, кованые решетки с инициалами хозяина GM. Что означает год «1902», указанный на башенке, неизвестно – упомянутый брат уехал из России в 1897-м.

К сожалению, в настоящее время дача заброшена и медленно разрушается.

Фото: Instagram / @tanytanyak

В 1863 году между Малым и Большим дворцами в качестве декоративного элемента была сооружена кирпичная арка. Для красоты она была облицована туфом (получилась Туфовая арка). Сверху высадили сирень. Арку называли «Эхо» из-за хорошей акустики. Сегодня от нее остались лишь руины.

Фото: humus.dreamwidth.org

Фото: Livejournal / @hemiechinus