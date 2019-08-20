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«Спасся от наводнения, чтобы исполнять желания»: история памятника зайцу у Петропавловской крепости

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© Фото: Livejournal / @pantv

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В Северной столице много памятников, приносящих удачу. Например, «Чижик-пыжик» на Фонтанке, Елисей и Василиса на Малой Садовой, «Гаврюша» на улице Правды и даже целый Поцелуев мост. У Петропавловки тоже есть свой герой – заяц.

Как Пётр I развеселился

 

Почему остров, на котором стоит Петропавловская крепость, называется Заячьим? Есть две легенды, и обе они связаны с основателем Петербурга. 

Первая гласит: когда Пётр I впервые сошёл на берег из причалившей к острову лодки, к нему на сапог прыгнул заяц. Зверёк сделал это не просто так: он спасался от наводнения. По легенде, на самом острове жило очень много зайцев. Император не растерялся и приказал именовать остров Заячьим. Что стало с животными потом – неизвестно.

По другой версии, заяц запрыгнул не в сапог, а в руки Петру I. Более того, спасался ушастый не от наводнения, а от хищника. Произошло это в момент, когда император отчитывал плотников, работавших на строительстве Петропавловской крепости. Животное так умилило и развеселило Петра I, что он тут же сменил гнев на милость и не стал наказывать работяг.

Краевед Михаил Пыляев более века назад в книге «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы» писал, что остров получил название ещё до Петра I: по-фински он назывался «Енисари», что означает «Заячий». Существует также мнение, что финское jänis-saari на самом деле было не «Заячий остров», а jäänisaari – «остров Ивана Купалы».

Фото: Музей печати и издательского дела
 

«Зайчик, спасшийся от наводнения»

 

Легенды про зверька не только повлияли на название острова (а может и нет), но и вдохновили скульптора Владимира Петровичева (автор кота Елисея и кошки Василисы на Малой Садовой улице), архитектора Сергея Петченко и историка Сергея Лебедева на создание милого памятника зайцу.

Установили ушастый талисман 8 мая 2003 года в рамках празднования 300-летия Северной столицы. Тогда же занончилась реставрация Иоанновского моста, ведущего к Петропавловской крепости.

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Изначально скульптуру хотели поместить на вбитую в дно Кронверкского пролива длинную сваю. Верх сваи совпадал бы с уровнем пешеходной части моста. Однако от идеи пришлось отказаться: процесс был бы слишком сложным и дорогим.

В итоге памятник поместили ниже, чем планировали: справа по ходу движения в сторону Петропавловки. Его постаментом стал свайный куст – столб-ледорез, предохраняющий опоры моста от ледохода. Позднее зайца переставили на противоположную сторону моста, где он находится и сейчас.

Высота скульптуры – почти 60 см. Выполнена она из сплава силумина, алюминия и дюраля, а покрыта – нитридом титана.

Фото: wikipedia.org
 

Арсений – не первый талисман в городе

 

У зайца есть имя собственное – Арсений, это анаграмма финского эквивалента топонима «Заячий остров» – «Енисари». Кстати, скульптор Петровичев трудился над Арсением не как над буратино, а около трёх лет. 

Статуя – туристическая достопримечательность Северной столицы и своеобразный аттракцион. Горожане, прогуливаясь по мосту, загадывают желания и кидают монетку «на счастье» так, чтобы она осталась лежать рядом с зайцем. Если удалось – загаданное должно исполниться.

Несколько раз Иоанновский мост лишался своего талисмана. Бывало, что скульптуру воровали. А во время соревнований по водно-моторному спорту, проходящим у Петропавловской крепости в 2004 и 2005 годах, заяц падал в воду из-за столкновений лодок со сваями.

Однако, к счастью (и на счастье), заяц всегда возвращался на своё место.

Livejournal / @pantv
 

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