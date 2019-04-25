Красивый путь во взрослую жизнь: как появились «Алые паруса»

«Концепция праздника сложилась сама собой»

«Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов; издали – нарядных и белых, вблизи – рваных и наглых», – говорил Лонгрен в повести Александра Грина «Алые паруса».

Произведение русского писателя повлияло на праздник выпускников в Ленинграде совершенно случайно. Лидия Буланкова, которая в 1960-х была заместителем директора дворца пионеров, вспоминала, что сначала кроме «Авроры» ничего в качестве названия не приходило в голову.

«Но потом кто-то вспомнил вышедший за несколько лет до этого и по-прежнему очень популярный среди молодежи фильм по повести Александра Грина. И концепция праздника сложилась сама собой», – сказала она в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям».

Впервые праздник, который был единственным подобным мероприятием в СССР, прошел в далеком 1968 году. Городской отдел народного образования поручил Ленинградскому дворцу пионеров имени Жданова, сейчас называющемуся Дворцом творчества юных, организовать торжественное событие.

Праздник выпускников состоялся в ночь с 27 на 28 июня и длился три часа. На него пригласили больше 20 тыс. выпускников – не только из школ Ленинграда, но и из техникумов.

Репетиция алых парусов. Фото: fleetphoto.ru

«Мы посмотрели на него и пошли дальше»

Как и в последующие годы «Алые паруса» проводили между Дворцовым мостом и Троицким, который тогда назывался Кировским. Ленинградцы увидели судна «Молот» с рабочими, «Серп» с тружениками села и корабль «Атом» с молодыми учеными. Они прошли по Неве под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». По воспоминаниям выпускников, ожидали они совсем другое.

«Да мы все были красивыми! И очень ждали, когда в акваторию Невы войдет шикарный корабль, как в фильме "Алые паруса" с Лановым и Вертинской в главных ролях. Но вместо него мы увидели чахлый двухмачтовый парусник. Он тихо проплыл по Неве. Мы посмотрели на него и пошли дальше...» – вспоминал первый праздник Андрей Вилли Усов, «фотолетописец» ленинградского рока, в разговоре с Metro.

Схожие впечатления были и у Елены Ворониной. «На набережную пришли заранее и долго ждали – ну когда же! И вдруг в акватории Невы появились лодки с белыми парусами. Их подсветили красными прожекторами, и паруса изменили цвет. Полное разочарование! Мы же все читали Грина, и там корабль был другим», – рассказывала она.

Тем не менее праздник стал традицией и проходил до 1979 года включительно, после чего «Алые паруса» ушли на четвертьвековой перерыв. Поговаривают, что причиной отмены мероприятия стали шумные выпускники, которые напивались в центре Ленинграда. Также есть версия, что на последнем празднике несколько человек на спор решили перепрыгнуть разводящийся мост и погибли при падении в воду.

Хоть «Алые паруса» и перестали проводить, школьники продолжали вступать во взрослую жизнь, гуляя по набережным Северной столицы, на Марсовом поле и в других местах.

1978. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Новый уровень

После большого перерыва праздник, который к тому времени был лишь воспоминанием для давно повзрослевших выпускников, возродился в 2005 году. Инициатором новых «Алых парусов» стало правительство Петербурга и банк «Россия».

Как и в советские годы, гуляния проходили на Дворцовой площади. Конечно, масштаб спустя 25 лет стал совсем другим. На главной площади города выступали популярнейшие музыканты того времени, в том числе группа «Звери». Еще выпускников развлекали на стрелке Васильевского острова.

Кульминацией праздника были не выступления артистов, а красочное шоу в акватории Невы. Если в прошлом корабль с алыми парусами просто проходил по центру Петербурга под классическую музыку, то впоследствии это превратилось в мультимедийный спектакль.

В современном празднике выпускников можно увидеть водные представления, световое шоу и фейерверки. Все это синхронизировано с музыкой. Уже через два года после возрождения «Алые паруса» установили рекорд – посмотреть на красоту пришли более миллиона человек. Сейчас праздник входит в список десяти самых посещаемых туристических событий в мире.

Своеобразным символом «Алых парусов», помимо кораблика, стал Иван Ургант. Представитель знаменитой петербургской династии актеров ведет праздник каждый раз с 2005 года.

Читайте также:

«Я не живу с мыслью, что жизнь удалась»: Иван Ургант от Петербурга до «Останкино»

Власти Северной столицы, как и руководство Ленинграда, столкнулись с большим количеством мусора и нетрезвых выпускником. Несмотря на это отменять гуляния никто не собирается.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Не видел ничего более фантастического»

В 2018 году «Алым парусам» исполнилось 50 лет. Юбилей прошел одновременно с Чемпионатом мира по футболу, поэтому внимания к событию было еще больше, чем обычно. На праздник пригласили 80 тыс. выпускников местных школ, учебных заведений России, Эстонии, Армении и других стран.

На протяжении десятилетий в «Алых парусах» участвовали разные судна. С 2010 года главной фигурой спектакля стал шведский парусник Tre Kronor. Это копия брига, который существовал с середины XIX века по 1924 год.

«Когда нас пригласили участвовать в празднике выпускников и мне впервые сказали, что паруса будут алыми, я подумал: "Что за черт?", но сейчас могу точно сказать, что не видел ничего более фантастического», – сказал капитан судна Аллан Палмер Пятому каналу.

В 2019 году «Алые паруса» пройдут в ночь с 22 на 23 июня. Обычно праздник проходит в ночь с пятницы на субботу, но власти Петербурга решили не объединять гуляния с временем начала Великой Отечественной войны.

Фото: Depositphotos