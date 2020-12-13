Ученые назвали диету, помогающую противостоять коронавирусной инфекции

Найден очередной способ снизить вероятность заражения инфекцией коронавируса. На этот раз специалисты определили, что специальная диета поможет облегчить тяжелое протекание заболевания, а также снизить риск заболевания вируса в целом.

Так, антивирусной диетой называют кетогенную. Дело в том, что она повышает уровень кетоновых тел в плазме. Эти тела контролируют в организме окислительный стресс, тем самым оказывая противовоспалительное действие. К тому же, придерживаясь данной диеты в организме увеличится количество клеток, обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Об этом сообщает Times of India.