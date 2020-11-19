Выплаты по больничным листам будут производиться по новой системе с 2022 года

Председатель Правительства Российской Федерации заявил о том, что с 2022 года выплаты по больничным листам в таких случаях, как роды, временная нетрудоспособность, и беременность будут оформляться по-новому.

В связи с введением новой системы через год не нужно будет писать или оформлять никаких новых, дополнительных заявлений, сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства. Также он рассказал, что данная система будет основываться на том, что всё будет производиться напрямую автоматически через Фонд социального страхования на основании электронного листка нетрудоспособности, минуя работодателей граждан. Такая практика выплат будет распространена на всю страну, подчеркнул Михаил Мишустин.