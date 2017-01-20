Как изменятся социальные выплаты в 2017 году

Правительство России в 2017 году планирует проиндексировать практически все социальные выплаты. Об этом сообщают "Аргументы недели".

С 1 февраля 2017 года пособие беременным женщинам за раннюю постановку на учет в женской консультации (до 12 акушерских недель) составит 615,47 рубля вместо 581,73 в 2016 году. Почти на 1 тыс. рублей (до 16 412,38 рубля) вырастет единовременная выплата при рождении ребенка. Практически на такую же сумму увеличится и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Усыновители и опекуны получат по 16 тыс. 412,38 рубля.

Гораздо существеннее вырастет выплата для тех, кто берет на воспитание ребенка с инвалидностью или одновременно становится родителем нескольким детям, являющимся братьями или сестрами — со 118 тыс. 529,25 до 125 тыс. 403,95 рубля. Единовременная выплата беременным женам военнослужащих по призыву станет больше примерно на 1,5 тыс. рублей — до 25 990,72 рубля. Кроме того, при рождении ребенка таким семьям также будет полагаться ежемесячное пособие, которое теперь будет составлять 11 тыс. 138,88 рубля вместо 10 тыс. 528,24 рубля

С 1 июля 2017 года изменятся выплаты по больничным листам по беременности и родам. Они составят 35 тыс. 901,37 рубля, что почти на 1400 рублей больше, чем в прошлом году. Также с 1 июля в России подрастет минимальный размер оплаты труда. Безработным за месяц "декретного" больничного заплатят 615,47 рубля. Предельный размер выплат при этом не изменится. Он составит 265 тыс. 827,63 рубля при "стандартном" декретном отпуске (70 дней до родов и 70 дней после), 296 тыс. 207,93 рубля при осложненных родах (с увеличенным на 16 дней послеродовым периодом), 368 тыс. 361,15 рубля при многоплодной беременности и отпуске продолжительностью 194 дня.

Выплаты в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и некоторые виды ежемесячных пособий для семей с детьми будут равны 3077,32 рубля на первого ребенка и 6154,64 рубля на второго и каждого следующего ребенка. Это больше прошлогодних сумм почти на 100 и 300 рублей соответственно. Работающие мамы будут получать пособия в размере 40% среднего заработка за два полных календарных года, предшествовавших рождению детей. Выплата по потере кормильца детям военнослужащих увеличится с 2117,50 до 2215,19 рубля.

Выплата детям, проживающим в чернобыльской зоне, останется на уровне 2016 года — три тысячи рублей на ребенка в возрасте до полутора лет и шесть тысяч рублей на ребенка старше полутора лет. Также не изменится порядок расчета пособий на третьего и последующих детей в семье возрастом до трех лет. Им будут выплачивать суммы, ограниченные размерами прожиточного минимума на детей, установленные в регионе проживания, но не ниже планки в 9668 рублей. Пособия на детей до 16-18 лет регулируются властями субъектов РФ, поэтому их объем не указывается на федеральном уровне.

Кроме того, без индексации в текущем году останется и материнский капитал. Его размер, как и в предыдущие два года, составит около 453 тыс. рублей. В ноябре Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон, замораживающий до 2020 года предписанную законом ежегодную индексацию материнского капитала на уровень инфляции. Из этого следует, что материнское пособие, скорее всего, в ближайшие несколько лет свой размер не поменяет.