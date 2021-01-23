Петербург попал в тройку лидеров по росту цен на жилье в 2020 году

Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи», сообщил, что первое место в этом рейтинге заняла Казань, где стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась с 78 129 до 94 967 рублей, то есть примерно на 21,6%.

На втором месте оказалась Северная столица, где цены выросли на 21,5%, то есть с 91 714 до 111 387 рублей. Это всего лишь на 0,1% меньше, чем в столице Республики Татарстан.

Третьим в рейтинге оказался Челябинск, где цены выросли на 21%, то есть с 45 870 до 55 420 рублей. В этом топе Москва занимает 13 место, с результатом в 7,4%.