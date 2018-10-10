«Яндекс» рассказал, где продаются самые дешевые и дорогие квартиры в Петербурге

Поисковый сервис «Яндекс.Недвижимость» опубликовал тепловые карты стоимости жилья в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс».

Предполагается, что карты помогут покупателям жилья сориентироваться на рынке недвижимости и понять, какие районы им подходят по цене. Карты также могут помочь людям, которые собираются сдавать или продавать квартиру. Они смогут прикинуть ее стоимость и назначить в объявлении актуальную цену.

На карте также собраны рейтинги школ, информация о транспортной доступности, инфраструктуре и качестве воздуха.

«На тепловой карте видно, что в Петербурге дороже всего продаются квартиры не в исторических зданиях в центре города, а в новостройках на Крестовском острове и на севере Петроградки. Самое дешевое жилье располагается в Красном Селе, Ломоносове и Колпине», – заметили в пресс-службе компании.

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Чтобы составить тепловую карту, «Яндекс» анализировал объявления за последний год. Петербург поделили на участки 500 на 500 метров и для каждого участка, где размещали не менее пяти объявлений, подсчитали среднюю цену за квадратный метр.

Карту аренды создали по тому же принципу, но среднее значение стоимости аренды умножили на 38 – среднюю площадь «однушки».