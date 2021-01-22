Из центра Петербурга выселили незаконные бары и сауны

Рейд по незаконным заведениям осуществлялся сотрудниками комитета по контролю за имуществом и СПБ ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» 21 января.

Сообщается, что объекты нежилого фонда использовались нелегально с целью размещения в них саун, баров, офисов и точек торговли. При этом сроки соглашения аренды с городом у всех заведений давно истекшие. Ранее им выдавали уведомления о том, что помещения необходимо добровольно освободить.

В результате рейда за день было освобождено шесть помещений Петербурга, в котором нелегально осуществлялась деятельность заведений.