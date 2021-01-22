Незаконные сауны, офисы, бары и магазины исчезли из центра Петербурга

21 января по центру Северной столицы прошел рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом. В результате проверки было выявлено 6 незаконно размещенных заведений, среди которых были бар, сауна, офис и магазин. Как сообщает пресс-служба ККИ в операции также принимало участие СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Установлено, что все заведения имели истекшие сроки аренды помещения у города на Неве. Примечательно, что владельцы уже получали ранее требования с освобождением помещений.