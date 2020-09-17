На Пулковском шоссе снесли 3,5 тысяч квадратных метров гаражей

17 сентября, в четверг, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) расчистили территорию возле Пулковского шоссе. Они снесли около трех с половиной тысяч квадратных метров стоящих там гаражей. Ряд гаражей владельцы освободили добровольно. Еще часть гаражей не использовались по прямому назначению. Некоторые граждане были не согласны со сносом и пытались отстоять объекты, поэтому на месте дежурила полиция, чтобы не допустить нарушений. Сопротивление сотрудникам ККИ при сносе практически не оказывали.

На месте снесенных горожей будет построена новая общеобразовательная школа на 1100 учеников. Она будет стоять рядом с домом №34, корпус 2, литера А.