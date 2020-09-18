Кирпичные гаражи на Пулковском шоссе начали сносить

Снос гаражей на Пулковском шоссе у дома №34 2А уже начался. 3,5 тыс. кв. метров полностью освободят от построек только через неделю, сообщили "Невским новостям" сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

По данным комитета, большинство гаражных боксов используются для хранения ненужных вещей или стоят пустыми.



Из-за того, что гаражи кирпичные, на месте работает тяжелая техника.

Всех владельцев гаражей заранее предупредили об освобождении участка. Часть боксов "владельцы" освободили добровольно. Однако не обошлось без инцидентов: один агрессивный мужчина толкал сотрудников ККИ и препятствовал проведению работ. Его остановили силами полиции.

На освобожденной территории планируют построить общеобразовательную школу на 1100 мест.

Напомним, гаражная автостоянка кооператива ЗАО «Лето» была размещена незаконно в 2010 году. С 2019 года владельцы 44 гаражей перестали платить за пользование землей, накопив долгов более чем на 130 тыс. рублей.