На Ваське практически на четверть вырос спрос на недвижимость

При сравнении показателей прошлого года с показателями этого года с января по август 2020 наблюдается прирост спроса на 23,24%. Также выросло и количество заявок на покупку недвижимости. Так, в августе этого года заявок было на 43,29%, чем в августе 2019.

Таким образом, на рынке теперь рекордный показатель за последние два года. На вторичном рынке также, как и в новостройках наблюдается рост спроса.

Генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер отмечает, что спрос в этом районе Петербурга всегда стабильно на высоком уровне. «Интерес к объектам в этой локации поддерживается как выходом новых интересных проектов на первичном рынке, так и достаточно широким выбором объектов во вторичном сегменте», – отмечает Александр.