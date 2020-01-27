Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

Стиль начал активно развивать в России с середины XIX века, когда всем надоел однообразный классицизм и идеи античности. Архитекторы хотели больше свободы и импровизации, вставляя в свои проекты элементы из разных эпох. В нашей стране эклектику стали также называть историзмом, подразумевая наличие на зданиях деталей из разных исторических времён.

Вольная эклектика не ставила перед зодчим чётких рамок и правил, которые он не должен был нарушать. Леонтий Бенуа вспоминал о том времени, что старые фасады домов исчезали под модной рубашкой, на которой лепили, не стесняясь.

В середине XIX века многие здания эпохи классицизма реставрировались под изменившиеся вкусы состоятельных жителей. Купцы и дворяне требовали ярких деталей, которые позволили бы им выделиться среди всех. Кто-то заказывал архитекторам готические башни, другие хотели жить во французских шато XVIII века. В это время расцвело строительство по уникальным индивидуальным планам.

В это же время в мире происходил большой технический прогресс, который дал зодчим совершенно новые материалы и конструкции, позволил им развернуть свою фантазию. К началу XX века эклектику постепенно сменили модерн и ретроспективизм, как более чёткие и понятные стили.

Дом Имзена

Аптекарь Карл Измен приобрёл большой участок по набережной канала Грибоедова в 1810-1820 годах. При нём здания на участке конца XVIII века были полностью перестроены. После его смерти дом перешёл к дочери – Эмилии Томашевской, которая была замужем за коллежским асессором. В здании работали всевозможные лавки и магазины, жили разночинные люди, самым знаменитым из которых в августе 1855 года стал поэт Николай Некрасов.

Хозяйка решила модернизировать здание и получила под перестройку кредит в размере 100 тыс. рублей. Проектом занимался архитектор Павел Сюзор, который надстроил на этаж лицевые корпуса, изменил облицовку фасадов и соорудил поперечный флигель, поделивший единый двор надвое.

Фасад дома со стороны Малой Конюшенной обработан рустовкой, верхние этажи объединены пилястрами, перебитыми рустами и увешанными гирляндами. Фасад, обращенный к набережной, имеет меньше деталей. Его основной акцент – это широкий одноэтажный эркер с балконами. Боковые звенья фасада увенчаны полукружиями с фигурками путти.

Адрес: улица Малая Конюшенная, 10 / наб. канала Грибоедова, 15

Архитектор: Павел Сюзор

Строительство окончено: 1875 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Соловьёва

Большой доходный дом появился на Васильевском острове в начале XIX века. Автор проекта точно не известен. В 1840 здание в числе прочих приобретает богатый золотопромышленник с Урала Фёдор Соловьёв. Его сын Степан Фёдорович к тому моменту занимался всеми делами престарелого отца и активно участвовал в жизни страны.

На деньги Степана Соловьёва была сформирована большая экспедиция Русского географического общества в Амурский край. Он также выкупил большую библиотеку скончавшегося коллекционера и преподнёс её в дар Императорской публичной библиотеке. Собрание насчитывало более тысячи томов, в том числе старопечатных изданий и раритетов 1451–1700 годов.

После смерти отца Степан Фёдорович перебрался в Петербург, где продолжил заниматься благотворительностью. Да так, что улица Репина тогда называлась Соловьёвским переулком, а построенный купцом Соловьёвский сад теперь известен, как Румянцевский. К несчастью, Степан Соловьёв скончался в 48 лет, и доходный дом был выкуплен Альфредом Девриеном. Швейцарец до самой революции жил в России и был известным книгоиздателем. Его контора выпустила более 1,5 тыс. названий книг.

Для нового владельца в 1881 году архитектор Христиан Тацки произвёл реконструкцию доходного дома. Появился ещё один этаж, полностью изменился фасад здания в формах эклектики. Угол эффектно оформили круглым эркером с куполом и флюгером.

Адрес: 2-я линия В.О., 1

Архитектор: Христиан Тацки

Строительство окончено: 1881 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Алексеевский дворец



Дворец, построенный для сына Александра Второго – великого князя Алексея Александровича, стал последней резиденцией царской семьи в Петербурге. Для возведения дворца в 1882 году были выкуплены несколько участков между набережной Мойки и Английским проспектом. Уже на следующий год архитектор Максимилиан Месмахер занялся строительством.

Академик и зодчий не стал сносить исторические усадьбы на участке. Вместо этого он соединил четыре основных объёма и пристроил к ним две башни, которые разнообразили силуэт дворца. По пожеланию князя, Месмахер выбрал стиль, слегка напоминающий французские шато. Он также пышно украсил два подъезда, сделав более торжественным фасад на набережной Мойки.

На территории находились: собственная электростанция, прачечный и кухонный корпуса, конюшня, дом для свиты, оранжереи, собственный сад. Внутри же залы и гостиные рассказывали о вкусах последнего генерал-адмирала Российской империи. Гости могли попасть в строгую атмосферу английского Средневековья, беззаботный мир Танцевального зала или экзотику Китайской гостиной.

Адрес: наб. реки Мойки, 122

Архитектор: Максимилиан Месмахер

Строительство окончено: 1885 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Ратькова-Рожнова

Для знатной дворянской семьи Ратьковых-Рожновых в Петербурге было построено много доходных домов и различных зданий. Ананий Владимирович имел в собственности целых 20 объектов недвижимости, при этом был городским головой и камергером. Его отец Владимир Александрович имел высший придворный чин – действительного тайного советника и сенатора.

На рубеже веков Петербург быстро менялся, застраивался и расширялся, и дельные промышленники Ратьковы-Рожновы сразу вложились в интересное и прибыльное дело. Судьба свела Владимира Александровича с Павлом Сюзором – одним из главных русских зодчих XIX-XX веков. По его проектам в столице Российской империи было построено более ста домов – самые узнаваемые здания города в стиле эклектики и модерна.

В 1886 году Павел Сюзор начал работать над первым проектом для древнего дворянского рода Ратьковых-Рожновых. Доходный дом с красивой башенкой значительно выделялся из панорамы набережной канала Грибоедова. При пристальном взгляде можно рассмотреть на фасаде живописные детали: фигуры атлантов, разнообразный растительный орнамент и изящные балконы.

Адрес: набережная канала Грибоедова, 71

Архитектор: Павел Сюзор

Строительство окончено: 1888 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом княгини Кугушевой

Константин Прейс в конце XIX века был одним из самых популярных архитекторов Петербурга. Он был потомственным зодчим и модным строителем на Каменном острове. Перед смертью Прейс возвёл свой самый знаменитый дом – для княгини Кугушевой.

Небольшой особняк сделан из разных материалов: нижний этаж построен из серого камня, а второй – из дерева. Общий стиль оформления дома выполнен в поздней эклектике, но в деталях можно найти и элементы русского стиля в виде башенки, кокошников и коньков. Но всё же главной особенностью усадьбы стала башня, которая без изменений сохранилась до наших дней. О ней говорили все жители имперской столицы.

Окна башни снабжены интересным поворотным механизмом. Из них открывается прекрасный вид на Малую Невку и Каменный остров. По легенде, Прейсу в разработке проекта дачного дома помогала сама княгиня Мария Константиновна. Но точных доказательств этому уже не осталось.

Адрес: Боковая аллея, 1

Архитектор: Константин Прейс

Строительство окончено: 1895 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Кейбеля

Сказочный четырёхэтажный дом появился на рубеже веков по заказу почётного жителя Петербурга Альберта Кейбеля. Он был потомственным ювелиром и основным изготовителем наградных знаков для двора. Архитектор Густав Фон Голи выполнил необычный проект для богатого купца, который захотел иметь стилизацию под мотивы средневековой архитектуры.

Получился прекрасный образец эклектики с живописной угловой башенкой-эркером. Доходный дом облицован кирпичом и имеет изящную прорисовку деталей. Фон Голи возвёл более 40 домов и был признанным мастером своего дела. Альберт Кейбель тоже оценил работу и заказал зодчему возведение здания напротив, и теперь они очень удачно сочетаются.

К сожалению, оба сына ювелира не захотели продолжить семейное дело, начатое в конце XVIII века. После смерти Альберта дело династии заглохло. Сейчас на антикварном рынке знаков примерно треть орденов и медалей изготовлена фирмой семьи Кейбель.

Адрес: улица Большая Зеленина, 33

Архитектор: Густав Фон Голи

Строительство окончено: 1901 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом городских учреждений

Большой дом для различных городских ведомств решили построить в самом начале XX века. До этого на большом участке располагались два разных сооружения, которые были снесены в 1903 году. На возведение Дома городских учреждений был объявлен конкурс, среди судей которого был Павел Сюзор. В мае 1904 года Городская дума утвердила возведение здания по проекту Александра Лишневского.

Главные фасады здания выходят на Садовую улицу и Вознесенский проспект. Во дворе спрятаны дополнительные корпуса. В последующие годы в Доме городских учреждений разместился ряд организаций. Первый этаж и подвалы сдавались аренду под 22 магазина. В глубине корпусов находились квартиры для низшего персонала и для обслуги дома.

На главном фасаде дома разместились элементы многих архитектурных стилей: от модерна до ренессанса. Архитектор использовал средневековые мотивы и другие многочисленные стилизации. Можно рассмотреть фигуры грифонов, химер, сов и даже пауков.

Адрес: Садовая улица, 55-57 / Вознесенский проспект, 40-42

Архитектор: Александр Лишневский

Строительство окончено: 1906 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov