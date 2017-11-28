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Известия: Цены на дизель и бензин перестанут расти до 2018 года

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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В середине ноября биржевые цены на бензин в России достигли рекордно высокой отметки.

Цены на дизель и бензин перестанут расти до 2018 года. В середине ноября биржевые цены на бензин в России достигли рекордно высокой отметки. Об этом сообщают «Известия».

Оптовые цены на топливо АИ-95 выросли на 1,7% - до 44,99 тыс. за тонну. АИ-92 подорожал на 2,3% и стал стоить 42,82 тыс. рублей за тонну. После этого Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи автомобильного бензина на внутреннем рынке, чтобы не допустить дальнейший рост котировок.

В итоге, по данным издания, к концу ноября практически все нефтекомпании запланировали увеличение продаж бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 7%, а дизеля - на 20%. Таким образом они исполнят предписание ФАС. Предполагается, что это позволит остановить начавшийся осенью рост цен.

С начала месяца нефтекомпании поставили на биржу порядка 362 тыс. тонн бензина и 330 тыс. тонн дизеля. Согласно планам компаний, к концу месяца они намереваются продать больше топлива, чем было запланировано.

«Компании отреагировали на замечание службы и уже значительно повысили реализацию топлива на бирже. Все факторы, связанные с повышением цен, объясняются недобросовестными действиями трейдеров, по ним мы проводим соответствующие проверки», - рассказал начальник управления контроля ТЭКа антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

Аналитики полагают, что до конца года цена на бензин, в том числе усилиями ФАС, будет удержана от дальнейшего роста и останется в районе 38-41 рубля за литр бензина и 39 рублей за литр дизеля. Приостановить удорожание топлива удастся при повышении планки минимальных продаж до 15-20%. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, сейчас служба ведет соответствующие переговоры с Минэнерго.

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