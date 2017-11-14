ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи бензина

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи автомобильного бензина на внутреннем рынке. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на начальника Управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрия Махонина.

«В последние дни на рынке автомобильных бензинов наблюдался рост биржевых котировок, вызванный искусственным ажиотажем из-за остановки работы московского НПЗ. Создавшийся дисбаланс спроса и предложения необходимо «погасить» увеличением объемов продаж. В целях стабилизации на рынке, ФАС выдала рекомендации всем крупным нефтяным компаниям об увеличении продаж товара на внутреннем рынке, в том числе через биржевые торги», - рассказал Махонин.

Ранее, 14 ноября, газета «Коммерсантъ» обратила внимание, что биржевые цены на бензин в России достигли рекордно высокой отметки. Оптовые цены на топливо АИ-95 выросли на 1,7% - до 44,99 тыс. за тонну. АИ-92 подорожал на 2,3% и стал стоить 42,82 тыс. рублей за тонну. Такой рост стоимости не характерен для российского рынка, отметили эксперты. Обычно оптовые цены на топливо начинают снижаться уже в октябре.