Прожиточный минимум и МРОТ сравняются лишь к 2019 году

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравняются лишь к 2019 году. Об этом сообщают «Аргументы недели». Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 20 мая подготовить и внести в правительство законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.

При этом достигать цели планируется поэтапно - авторы законопроекта предполагают, что суммы сравняются приблизительно к 1 января 2019 года. Сейчас разница между двумя показателями остается весьма существенной.

Если МРОТ с 1 июля 2017 года составляет 7,8 тыс. рублей, то самая актуальная сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитанная по состоянию на конец II квартала 2017 года, сегодня равна 11, 1 тыс. рублей.

Первый этап реализации законопроекта приходится на 1 января 2018 года: с этой даты МРОТ должен вырасти с 7,3 до 9,4 тыс. рублей в месяц. Следующей и последней «точкой роста» предполагается сделать 1 января 2019 года, когда МРОТ приравняют к величине прожиточного минимума, эту планку планируется поддерживать и в дальнейшем.

Ко всему прочему, новый законопроект предполагает устранение правовой коллизии, которая существует уже 20 с лишним лет. Дело в том, что понятие «минимальный размер оплаты труда» в российском законодательстве еще с 1990-х годов носит двоякий характер. Помимо традиционной роли «нижней планки» заработной платы МРОТ также используется для так называемой реализации публично-правовых обязательств – проще говоря, для вычисления размеров разного рода штрафов.

Минимальный размер оплаты труда, применяемый для этой цели, сейчас составляет 100 рублей. С принятием нового закона эту «вилку» планируется устранить и оставить МРОТу исключительно «зарплатную» функцию.