Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 20 мая подготовить и внести в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Такое поручение было дано Минтруду, Минфину и Минэкономики

поручил Минтруду.

Также Минфину, Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом РФ до 24 мая необходимо будет проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ведомствам необходимо подготовить финансово-экономическое обоснование данной меры, «исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».

Рнанее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется около 200 млрд руб.

В марте Вице-премьер правительства Ольга Голодец назвала уникальной бедность россиян. "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", заявила она.