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Стоимость жетона метро в Петербурге могут поднять до 50 рублей

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© Фото: Sergey Kochkarev / flickr.com

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За последние полтора года стоимость жетона выросла с 31 до 45 рублей.

Стоимость жетона метро в Петербурге могут поднять до 50 рублей. "Петербургский метрополитен" подал такую заявку в Смольный на 2018 год. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу комитета по тарифам Дмитрия Коптина.

В подземке заявили, что 50 рублей - это экономически обоснованная стоимость одного проезда в метро. При этом в 2017 год была установлена обоснованная стоимость в 49 рублей, при этом проезд стоит 45 рублей.

Смольный обычно не устанавливает окончательный тариф, равный экономически обоснованному, а выпадающие доходы метрополитену компенсируют за счет субсидий.

Дмитрий Коптин также отметил, что при обосновании предельного тарифа в 2017 год метрополитен завысил свои предполагаемые расходы на 688 млн рублей. За последние полтора года стоимость жетона выросла с 31 до 45 рублей. Метрополитен» по итогам прошлого года показал номинальную прибыль в 865 млн рублей.

Стоимость проезда в метрополитене в 2017 году:

 

Разовый тариф - 45 рублей

Единый проездной билет (на месяц) - 2900 рублей

Единый ученический - 515 рублей

Единый студенческий - 1035 рублей

Единый льготный - 545 рублей

Многоразовые проездные билеты на проезд в метрополитене:

 

На 70 поездок (90 дней) - 3150 рублей

На 40 поездок (30 дней) - 1300 рублей

На 20 поездок (15 дней) - 680 рублей

На 10 поездок (7 дней) - 355 рублей

Единый проездной билет, дающий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы:

 

С 1 по 10 поездку - 36 рублей

С 11 по 20 поездку - 35 рублей

С 21 по 30 поездку - 34 рубля

С 31 по 40 поездку - 33 рубля

С 41 поездки - 32 рубля

Суточный единый проездной билет:

 

На 1 сутки – 180 рублей

На 2 суток – 255 рублей

На 3 суток – 340 рублей

На 4 суток – 425 рублей

На 5 суток – 510 рублей

На 6 суток – 595 рублей

На 7 суток – 680 рублей

Единый билет на 90 минут - 70 рублей.

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