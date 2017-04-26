Петербургский метрополитен в 2016 году показал номинальную прибыль в 865 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» по итогам прошлого года показал номинальную прибыль в 865 млн рублей. Это следует из финансовой отчетности предприятия, которую изучили журналисты.



Прибыльным ГУП сделал рост тарифов на проезд - в 2016 году жетоны подорожали с 31 до 35 рублей. Благодаря этому метрополитен получил 19,3 млрд рублей - это на 2 млрд больше, чем годом ранее, пишет «Фонтанка».



При этом перевозка пассажиров для метро все равно осталась убыточной. Не покрыли расходов и доходы от рекламы и сдачи площадей в аренду. Убыточное предприятие стало формально прибыльным лишь благодаря субсидии от городских властей - в прошлом году она составила 11 млрд рублей.

В среду, 26 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полатвченко заявил, что за последние годы затраты на общественный транспорт Петербурга заметно увеличились.

«Большая часть затрат на повышение комфорта общественного транспорта пришлась в Петербурге на 2011-2016 годы. Проезд при этом существенно не дорожал. В итоге за пять лет расходы предприятий на перевозку пассажиров выросли на 78%, а доходы – только на 44%. В рублях разница увеличилась в два с лишним раза – с 11 млрд до 23,5 млрд. И прошлой осенью нам с вами все-таки пришлось заметно увеличить цену разовых, хочу отметить, поездок», - рассказал Полтавченко во время своего выступления перед депутатами петербургского ЗакСа.

После этого спикер Заксобрания Вячеслав Макаров добавил, что общая сумма заключенных контрактов по строящимся станциям на Невско-Василеостровской, Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной и Фрунзенского радиуса составила порядка 120 млрд. рублей. «Отрезок «Приморская» - «Савушкина» будет завершен следующей весной. В текущем году город закупит 144 новых вагона метро», - пообещал Макаров.



Несмотря на убытки, ГУП «Петербургский метрополитен» планирует большую инвестиционную программу. Продолжается закупка нового подвижного состава, при этом руководство «подземки» не исключает привлечения кредита для покрытия расходов. Новые вагоны предназначены для пассажиров третьей и первой линий, на которые придется нагрузка в дни Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций.



«Петербургским метрополитеном» с 1990 года руководит Владимир Гарегин. Контрольные органы неоднократно имели претензии к работе учреждения. Так, Контрольно-счетная палата выявила нарушения при строительстве вестибюлей новых станций метро. Однако замечания КСП метрополитен оспорил в суде, уголовное дело возбуждено не было.