Зарплату глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате подчиненных

Зарплату глав Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) привязали к среднему уровню зарплаты их подчиненных.

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Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ был подписан 31 декабря 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года.

В документе отмечается, что условия оплаты труда председателей фондов «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством» России.