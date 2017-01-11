Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на службу исследований компании HeadHunter.

В 2016 году самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Петербурге стали предложения с должностями начальника по строительству и генерального директора с зарплатой от 600 тыс. рублей в месяц.

По данным HeadHunter, размер средней заработной платы в городе составил 40 тыс. рублей. Больше всего высокооплачиваемых вакансий было опубликовано в отраслях: IT и телеком (35 %), строительство и недвижимость (22%), производство (18%), торговля (9%).

Самыми востребованными стали специалисты по продажам (35% от общего числа вакансий), IT (16%) и студенты, только начинающие карьеру (10%). Меньше всего вакансий в 2016 году появилось в сферах: домашний персонал, добыча сырья и госслужба.